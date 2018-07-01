Hollandalı Liderden Haddini Aşan Türkiye Çıkışı!
Uçuş Görevlisine Kafa Atan Saldırgan Adam Ortalığı Birbirine Kattı
Beşiktaş, 10 Numara Transferi İçin Bernard'ı İstiyor
Sınava Yetişmeye Çalışırken Kaza Yaptılar!
Erdoğan Cenazede Duyurdu: 2019 Yılına Onun Adını Vereceğiz
Otomobil, Kaldırımda Yürüyen 2 Kadını Biçti!
Dünkü Maçın Yıldızı, Bolt'u Bile Solladı
Chp'nin Güçlü İsmi 'seçim Erkene Alınacak' Deyip Tarih Verdi
Hollywood Yıldızları Dylan Mcdermott Ve Maggie Q, Bodrum'a Gelerek Halı Dokudu
Sınavı Kötü Geçince, Okulda İntihara Kalkıştı!
Minik Eylül'ün Katili Yeniden Sorgulanacak
Transferi Konuşulan Burak'ın Kaderi Belli Oldu
Beşiktaş, Gurbetçi Yıldız Orkun Kökçü'yü İstiyor
Kaybolduktan 7 Gün Sonra Cesedi Bulunan Müzisyen Metin Kor'un Ağabeyinden Dikkat Çeken Açıklama
Beşiktaşlı Quaresma, Dünya Kupası Sonrası Hayatının Teklifini Aldı
Ayakkabısına Kamera Koyan Röntgenci Sapığı, Patlayan Batarya Ele Verdi
Oğlunu Yks'ye Bırakan Baba Kazada Öldü, Polis Çalan Telefonunu Açamadı
Brezilyalı Taraftarların Cinsiyetçi Tuzağına Düşen Rus Kadınlar, Aşırı Sağcıların Yeni Hedefi Oldu
Pkk, Öcalan'ı Arap Kılığında Göstererek Bölge Halkını Yanına Çekmeye Çalışıyor
İstismarcılara İdam Mı Hadım Mı? Dev Anketimize Siz De Katılın!

Otomobil, kaldırımda yürüyen 2 kadını biçti!

OTOMOBİL, KALDIRIMDA YÜRÜYEN 2 KADINI BİÇTİ!

Adapazarı'nda, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar tedavi altına alındı.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 15:50
Puan Ver : Otomobil, Kaldırımda Yürüyen 2 Kadını Biçti!(8/10)4

Adapazarı'nda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kaza, dün sabah saatlerinde, Adapazarı'nın işlek caddelerinden Maltepe Mahallesi'ndeki Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 41 PR 104 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp, sağa- sola savrularak, kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Kazada, havada takla atıp düşen kadınlar, yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kadın, tedaviye alındı. Kaza anı ise yol üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇEVREDEKİLER ŞOK GEÇİRDİ

Görüntülerde, otomobilin yolun karşıya geçip, kaldırıma ulaşan 2 kadına çarptığı, kadınların havaya savrulması yer alıyor. Bu sırada kaldırımda olan ve kazaya tanıklık edenlerin de ellerini başlarına götürüp, olduğu yerde kaldığı ve yardıma koşmaları da kameraya yansıdı. Hastanede tedavi gören 2 kişin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Otomobil  Kaldırımda  Yürüyen  2  Kadını  Biçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER