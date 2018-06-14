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Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
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Otomobil devine 1 milyar euro'luk tarihi ceza!

OTOMOBİL DEVİNE 1 MİLYAR EURO'LUK TARİHİ CEZA!

Alman otomotiv devi Volkswagen, karbon emisyonu skandalı nedeniyle eyalet mahkemesi tarafından 1 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!(7/10)3

Braunschweig Eyalet Mahkemesi, şirketin 2007'nin ortasından 2015'e kadarki dönemde karbon emisyonunu düşük gösteren hileli yazılıma sahip 10 milyondan fazla dizel motorlu otomobil sattığına hükmetti. Bu, ülkede bir şirkete verilen en yüksek para cezası oldu.

TEMYİZE GİTMEYECEKLER

"Dizel krizinden" kendilerinin sorumlu olduğunu kabul eden VW yetkilileri, temyize gitmeyeceklerini açıkladı.

Emisyon skandalının toplam maliyeti ise, bundan çok daha fazla.

MALİYET 30 MİLYAR EURO

ABD'deki yaklaşık 600 bin dizel motorlu aracında yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden şirket, toplam 30 milyar doları kenara koydu bile. Para cezaları, tazminatlar ve araçların tamiri de bu maliyetler arasında.

"BU İŞİ BATIRDIK, ÖZÜR DİLERİZ"

ABD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA) 2015 yılının Eylül ayında Volkswagen'in dizel motorlu araçlarına fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinin hatalı olduğunu açıklamıştı.

Volkswagen'nin ABD operasyonlarının başındaki isim Michael Horn ABD'li yetkililere karşı dürüst olmadıklarını itiraf etmiş, "Dürüst davranmadık ve işi batırdık. Özür dileriz" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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