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Otobüsteki Yolcu, Poşetle Tarihi Eser Taşırken Yakalandı!
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Otobüsteki yolcu, poşetle tarihi eser taşırken yakalandı!

OTOBÜSTEKİ YOLCU, POŞETLE TARİHİ ESER TAŞIRKEN YAKALANDI!

Kahramanmaraş'ta ihbar üzerine durdurulan otobüste bir yolcunun taşıdığı poşetten Roma ve Bizans Dönemi'ne ait 122 sikke ile 3 yüzük ele geçirildi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : Otobüsteki Yolcu, Poşetle Tarihi Eser Taşırken Yakalandı!(6/10)2

Kahramanmaraş'ta durdurulan yolcu otobüsündeki yolcunun yanındaki poşette, Roma ve Bizans dönemine ait 122 sikke ile 3 yüzük ele geçirildi.

POLİS İHBAR ÜZERİNE YOLCU OTOBÜSÜNÜ DURDURDU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Güzelyurt Mahallesi Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

YOLCUNUN POŞETİNDEN TARİHİ ESERLER ÇIKTI

Otobüsteki yolculardan Y.Z.'nin yanındaki poşette yapılan aramada, 122 sikke ile 3 yüzük ele geçirildi. Y.Z., gözaltına alınırken, tarihi ser olarak değerlendirilen sikke ve yüzükler Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.

ESERLERİN ROMA VE BİZANS DÖNEMİ'NE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Burada yapılan ön incelemede sikkelerin Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlendi. Y.Z.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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