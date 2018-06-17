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Otobüste Üzerine Su Yağan Yolcular Ortalığı Birbirine Kattı! Kamera Kayıttaydı
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Otobüste Üzerine Su Yağan Yolcular Ortalığı Birbirine Kattı! Kamera Kayıttaydı

OTOBÜSTE ÜZERİNE SU YAĞAN YOLCULAR ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI! KAMERA KAYITTAYDI

İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünde yolcuların üzerilerine klimadan su damlayınca yolcular ve sürücüler arasında arbede yaşandı. Polislerin yolcuları sakinleştirmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : Otobüste Üzerine Su Yağan Yolcular Ortalığı Birbirine Kattı! Kamera Kayıttaydı(9/10)5

İstanbul'dan Trabzon'a giden özel bir yolcu otobüsünde yolcuların üzerilerine klimadan su damlayınca otobüs içerisinde tartışma çıktı. Sürücülerin sorunu gideremeyeceklerini söylemesi üzerine otobüsü İzmit otogarına çektiren bazı yolcular, araçtan inerek şikayetçi oldu. Yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülenen anlarda, polis ekipleri yolcuları sakinleştirmeye çalıştı.

KLİMALARDAN YOĞUN ŞEKİLDE SU DAMLADI

Olay dün gece saatlerinde İzmit Şehirler Arası Otobüs Terminalinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir firmaya ait otobüs, İstanbul Esenler Otogarından Trabzon'a gitmek için hareket etti. Bir süre ilerledikten sonra otobüs içerisinde klimalardan üzerilerine su damladığı ve aracı içerisinde yoğun gaz kokusu olduğunu iddia eden yolcular ile sürücü ve muavin arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Kısa süreliğine yol üzerine klimayı tamir ettirmeye çalışan sürücüler başarılı olmayınca yolcular, polis arayarak otobüsü İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminaline çektirdiler. Otobüs içerisinde yoğun bir şekilde üzerilerine su damladığını iddia eden yolcular, şikayetçi olduklarını, kendilerine başka bir otobüs tahsis edilmesi gerektiğini söyledikleri sürücülerden olumsuz yanıt alınca tartışma daha da büyüdü. Yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülenen anlarda sürücülerin bu şekilde otobüsün yola devam edeceğini söylemesi üzerine büyüyen tartışmada polis ekipleri yolcuları sakinleştirmeye çalıştı.

'PARAMIN İADESİNİ İSTEDİM "HAYIR" DEDİLER'

Firma yetkilerinin kendilerini mağdur ettiğini söyleyen Ender Şamlıoğlu adlı yolcu, "Trabzon'a gidiyorduk. Arabanın sol tarafından klimalardan hep su aktı. Ben bu şikayetimi dile getirdim şoför beye. Muavin gelerek peçeteyle orayı sildi. Bir yarım saat daha gittik yine akmaya başladı. Bu sefer aracın içerisinde garip bir gaz kokusu oldu. Ben de insanım sağlığımı düşünmek zorundayım. En sonunda dayanamadık, otobüsü buraya çektik. Ben para iadesi istedim ve beni buradan İstanbul'a götürecek ekstra para iadesi daha istedim. Adamlar 'Yok vermiyoruz' dediler. Gerekli hukuki işlemleri yapacağım" dedi.

"PARAMIZI ALMAK İÇİN OTOGARDA GİDECEĞİZ"

Bir diğer yolcu Hatice Takır ise sorunun bir türlü çözülmediğini söyleyerek, "Binmez olaydık. Klimadan su aktı çocukların üzerine. Klimadan su aktığı için kapattılar. Şimdi İstanbul'dan araç bekliyoruz. Gelsin İstanbul'a geri döneceğiz. Bir daha yola çıkmayacağız. Yarın otogara gidip dikileceğiz paramızı almak için" diye konuştu.

10 YOLCU OTOBÜSTEN İNİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Islanarak yola devam etmek istemeyen yolcular, mağduriyetlerinin giderilmesi için para iadesi talepleri de firma yetkililerince reddedildi. Bunun üzerine otobüsten inen 10'a yakın yolcu yolculuğa devam etmeyi kabul etmeyerek polis merkezine giderek şikayetçi oldular.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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