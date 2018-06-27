İstanbul, Küçükçekmece'de otobüse çarptıktan sonra durağa giren otomobil biri ağır olmak üzere, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Küçükçekmece'de, sabah saatlerinde, otobüse çarptıktan sonra durağa giren otomobil biri ağır 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

DURAKTA OTOBÜS BEKLİYORLARDI

Kaza sabah 08.15 sıralarında Küçükçekmece Yan Yol Avcılar istikametinde meydana geldi. Yolcu almak için otobüs durağına tam yanaşmadığı belirten otobüse arkadan gelen 2 otomobil çaptı. Savrulan araçlardan biri otobüs durağına girdi. Kazada durakta bekleyen iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Kazaya karışan araçların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın ardından kazanın sesini duyan Süleyman Ercan, "Ses geldi. Çıktım dışarı. Arkadan gelen taksiye, taksi de otobüse vurdu" diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada