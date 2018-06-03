OTOBÜS FİRMALARINA EK SEFER İZNİ ÇIKTI! 9 HAZİRAN'DA BAŞLAYIP 26 HAZİRAN'DA BİTECEK
Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferlere ilişkin izin, 9 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da bitecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Yolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yayımlanan genelgeden derlenen bilgilere göre, seçim süreci ve bayram tatili dolayısıyla Haziran ayında yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması bekleniyor. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların şehirler arası seyahat talebi mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı öngörülüyor. Bu kapsamda sunulacak kara yolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi ve ulaşım sorunu yaşanmaması açısından önemli bir düzenleme gerçekleştirildi.
OTOBÜSLERE EK SEFER İZNİ ÇIKTI
Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferlere ilişkin izin, 9 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da bitecek. Böylece vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. Firmalar, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmaları ve sözleşmeyi seyahat esnasında taşıtta bulunduracak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İnce İle Ak Partili Kadın Arasında Güldüren Diyalog: Sen Nasıl Cumhurbaşkanı Olacaksın?
- İsrail'in Sözde Ermeni Soykırımı I Erteleme Nedeninin Altından Erdoğan Düşmanlığı Çıktı
- Sahile Vuran Balinaya Otopsi Yapıldı, Midesinden 80 Plastik Poşet Çıktı
- Toki, Dar Gelirliler İçin İnşa Ettiği Silivri Konutlarını Satışa Çıkardı
- Antalya'da Göçmen Teknesi Battı: 9 Ölü, 1 Kayıp!
EKONOMİ HABERLERİ
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
- Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ailesinin Gitsin Diyerek Mahkemeye Verdiği Genç Evden Ayrıldı
- 4 Erkek, Barda Sızan Genç Kızı Tecavüz Etmek İçin Kucaklayıp Götürdü
- Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Öldürülen Adamın Ailesine 15 Kuruş Tazminat
- Google Şaştı Kaldı! Uygunsuz Videosunu Herkese Açık Uygulamada Paylaştı
- Hayvanat Bahçesinden 2 Aslan, 2 Kaplan Ve 1 Jaguar Kaçtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar