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Otobanda tehlikeli oyun! Aniden TIR'ın önüne atladı

OTOBANDA TEHLİKELİ OYUN! ANİDEN TIR'IN ÖNÜNE ATLADI

Suudi Arabistan'da bir adam, lüks aracının üzerinde dans ederken işlek otobanda hızla ilerleyen TIR'ın önüne atladı. Son anda aracın önünden çekilen adam, ölümcül oyununu sosyal medyada paylaşınca tutuklandı.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 22:30
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Suudi Arabistan'da bir adam otoyolda hızla gelen TIR'ın önüne atlayıp o anları kameraya kaydetti. Son anda TIR'ın önünden çekilen adam ölümcül oyununu sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklandı.

HIZLA GELEN TIR'IN ÖNÜNE ATLADI

Suudi Arabistan'da lüks aracının üzerinde dans eden bir adam hızla yaklaşan TIR'ın önüne atladı. TIR şoförünün kornaya basarak tepki gösterdiği adam, son anda aracın önünden çekildi.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYINCA TUTUKLANDI

Yaptığı ölümcül oyunu anbean kaydedip sosyal medyada paylaşan Suudi, görüntünün yayınlanmasından sonra tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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