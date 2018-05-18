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Oteller kışın hastaneye dönüşecek! Her 10 hastaya bir hemşire şartı

OTELLER KIŞIN HASTANEYE DÖNÜŞECEK! HER 10 HASTAYA BİR HEMŞİRE ŞARTI

Türkiye'deki 5 yıldızlı oteller, istenilen koşulları taşımaları halinde kış sezonunda sağlık hizmetleri verebilecek. Sağlık hizmeti veren otellerde 10 hasta için 1 hemşire şartı aranacak.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Oteller Kışın Hastaneye Dönüşecek! Her 10 Hastaya Bir Hemşire Şartı(9/10)5

Yaz turizminin gözdesi 5 yıldızlı otellerde, istenilen koşulları taşımaları halinde, kış sezonunda yaşlı bakımı, fizik tedavi ve rehabilitasyonla termal sağlık hizmetleri verilebilecek

BELGELERİN TAMAMLANMASI HALİNDE SAĞLIK HİZMETİ VEREBİLECEK

Sağlık Bakanlığınca çıkarılan "Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik"e göre, konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini oluşturan konaklama tesisi ve her bir merkez, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alması kaydıyla uluslararası sağlık turizmi faaliyeti gösterebilecek.

HEM TERMAL HEM DE YAŞLI BAKIMI YAPILABİLECEK

Bu kapsamda, hem termal sağlık hem yaşlı bakımı hem de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin bulunacağı üçlü komplekslerde sağlık hizmetleri sunulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYIYLA YENİ TESİSLER KURULACAK

Bu çerçevede, özellikle yaşlı bakım, engelli bakımlarıyla ve sağlık hizmetleriyle ilgili bu merkezlerin entegre olduğu bir yapı oluşturulacak. Bu şekilde Sağlık Bakanlığı onayı dahilinde yeni tesisler kurulacak.

Yaz turizminin gözdesi olan 5 yıldızlı otellerde kış sezonunda bu tür hizmetler verilebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN RUHSAT VERİLECEK

Bu amaçla, özellikle kışın atıl kalan 5 yıldızlı otellerde, konaklayan turistlerin dışında girişi başka yerden olmak kaydıyla yaşlı bakım ve termal sağlık hizmetleri sunulabilecek. Bu otellerin, sağlık hizmetleri için entegrasyonu sağlanacak. Bunun için Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilecek.

HER 10 HASTAYA 1 HEMŞİRE ŞARTI ARANACAK

Kış sezonunda bu hizmetten faydalanacak otellerin odalarının dizaynı, otelde doktor, hemşire ve mesul müdür bulunması gibi sağlık hizmet sunumunda belirlenen kriterleri taşıması gerekecek. Her 10 hastaya bir hemşire şartı aranacak.

SORUN YAŞANMASI HALİNDE FARKLI ÇÖZÜMLER ÜRETİLECEK

Bu kapsamda yaşlı bakım ya da termal sağlık hizmeti alanlar, söz konusu otellerin yemek hizmetlerinden, sosyal tesislerinden de faydalanabilecek.

Öte yanan hizmet verecek otelin, kamu ya da özel hastane ile bağlantılı olmaları sağlanacak. Otelden hizmet alırken kişinin herhangi bir sağlık sorunu yaşaması halinde ilgili hastanede ileri tedavi yapılabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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