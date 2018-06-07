Antalya'da bir otelde terzi olarak çalışan adam, iki midibüsün arasına girip servis saatini beklerken, aynı otelde çalışan gencin yanlışlıkla midibüsü çalıştırması sonucu iki araç arasında sıkışarak öldü.



Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde terzi olarak çalışan Şeref Kösemek (57), park halindeki iki midibüsün arasına girip servis saatini beklerken, aynı otelde çalışan Hüseyin A.'nın (21) yanlışlıkla midibüsü çalıştırması sonucu iki araç arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.



PARK HALİNDEKİ İKİ MİDİBÜSÜN ARASINDA SERVİS SAATİNİ BEKLİYORDU



Antalya'nın Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde terzi olarak çalışan Şeref Kösemek, dün mesai bitimi otelden çıktı. Servis midibüslerinin bulunduğu noktaya gelen Şeref Kösemek, park halindeki iki midibüsün arasına girerek hareket saatini beklemeye başladı.



KLİMAYI AÇMAK İSTERKEN YANLIŞLIKLA ARACI ÇALIŞTIRDI



Önde duran midibüse giren otel personeli Hüseyin A., iddiaya göre klimayı açmak isterken yanlışlıkla aracı çalıştırdı. Geri viteste olan aracın hareket etmesi sonucu Şeref Kösemek iki midibüsün arasında sıkıştı.



AĞIR YARALANAN ADAM HAYATINI KEYBETTİ



Diğer otel personeli durumu fark edince araçlar birbirinden ayrıldı. Ağır yaralı haldeki Şeref Kösemek yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şeref Kösemek, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kösemek'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Kazaya neden olan Hüseyin A. ise polis tarafından gözaltına alındı.



























Kaynak: haberinburada



