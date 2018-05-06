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Otel basıp müdürü yerde sürüklediler! Dehşet anı kamerada

OTEL BASIP MÜDÜRÜ YERDE SÜRÜKLEDİLER! DEHŞET ANI KAMERADA

Giresun'un Tirebolu ilçesinde 5 kişi bastıkları otelin müdürünü yumruklayıp yerde sürükledi. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 21:30
Puan Ver : Otel Basıp Müdürü Yerde Sürüklediler! Dehşet Anı Kamerada(8/10)4

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, otel müdürlüğü yapan Y.K., ilçedeki başka otelin personelinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri, Y.K.'yi yumruklayıp, yere düşürerek, kıyafetinden tutup bir süre sürükledi. Saldırı anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

5 KİŞİ OTELE GELİP MÜDÜRLE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, 26 Nisan günü saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Körliman Mahallesi'nde meydana geldi. Yılgın köyündeki otelde çalışan 5 kişi, Körliman Mahallesi'nde bulunan başka bir otele gelerek, henüz bilinmeyen nedenle Y.K. isimli müdür ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, otel müdürü Y.K.?ye yumruk atmaya başladı.

YERDE SÜRÜKLEDİLER

Saldırgan, yumruk darbesiyle dengesini kaybedip, yere düşen Y.K.'nin başında bekledi. Saldırgan, daha sonra yerde hareketsiz yatan Y.K.'yi kıyafetinden tutup, çekerek, bir süre sürükledi. Otelden ayrılan saldırganlar, bir süre sonra yeniden gelip, camları kırarak, bölgeden uzaklaştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlatırken, yaralı otel müdürü Y.K. de sağlık görevlilerince ambulansla Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili eşkalleri belirlenen M.B., İ.Ş., E.G., H.A.Y. ve M.Ş. polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın yumruk atıp, yere düşürdüğü, bir süre de başında beklediği otel müdürü Y.K.'yi yerde sürüklediği görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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