OTEL BASIP MÜDÜRÜ YERDE SÜRÜKLEDİLER! DEHŞET ANI KAMERADA
Giresun'un Tirebolu ilçesinde 5 kişi bastıkları otelin müdürünü yumruklayıp yerde sürükledi. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde, otel müdürlüğü yapan Y.K., ilçedeki başka otelin personelinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri, Y.K.'yi yumruklayıp, yere düşürerek, kıyafetinden tutup bir süre sürükledi. Saldırı anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
5 KİŞİ OTELE GELİP MÜDÜRLE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Olay, 26 Nisan günü saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Körliman Mahallesi'nde meydana geldi. Yılgın köyündeki otelde çalışan 5 kişi, Körliman Mahallesi'nde bulunan başka bir otele gelerek, henüz bilinmeyen nedenle Y.K. isimli müdür ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, otel müdürü Y.K.?ye yumruk atmaya başladı.
YERDE SÜRÜKLEDİLER
Saldırgan, yumruk darbesiyle dengesini kaybedip, yere düşen Y.K.'nin başında bekledi. Saldırgan, daha sonra yerde hareketsiz yatan Y.K.'yi kıyafetinden tutup, çekerek, bir süre sürükledi. Otelden ayrılan saldırganlar, bir süre sonra yeniden gelip, camları kırarak, bölgeden uzaklaştı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlatırken, yaralı otel müdürü Y.K. de sağlık görevlilerince ambulansla Giresun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili eşkalleri belirlenen M.B., İ.Ş., E.G., H.A.Y. ve M.Ş. polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın yumruk atıp, yere düşürdüğü, bir süre de başında beklediği otel müdürü Y.K.'yi yerde sürüklediği görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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