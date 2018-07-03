ÖSYM, YKS TERCİH KILAVUZUNU YAYIMLADI
YKS'de yüzbinlerce adayın merakla beklediği tercih maratonu başlıyor. ÖSYM tercih kılavuzu ve kontenjanlarını resmi sitesinden yayımladı.
YKS'de yüzbinlerce adayın merakla beklediği tercih maratonu başlıyor. ÖSYM tercih kılavuzu ve kontenjanlarını resmi sitesinden yayımladı. YKS tercihleri 7-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
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ÖSYM RESMİ SİTESİNDEN DUYURDU
ÖSYM'nin yaptığı açıklamada "2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 3-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir" denildi.
TERCİHLER 7-14 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK
Yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2018- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar.
TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini internetten bireysel olarak kendileri yapacaklar.
Kaynak: haberinburada
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