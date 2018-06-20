ÖSYM, YKS GİRİŞ BELGELERİNİ İNTERNET SİTESİNDEN ERİŞİME AÇTI
ÖSYM YKS sınav giriş belgelerini erişime açtı. YKS sınav yerleri, ÖSYM AİS sayfasında 20 Haziran 2018 tarihinde saat 10:00'da yayınlandı. YKS sınav yerleri, ÖSYM'nin internet sitesinden çıktısı alınırken, belge ev adreslerine posta üzerinden gönderilmeyecek.
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Kaynak: haberinburada
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