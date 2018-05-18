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Osmanlıspor'la Küme Düşen Serdar'a Teklif Yağıyor
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Osmanlıspor'la küme düşen Serdar'a teklif yağıyor

OSMANLISPOR'LA KÜME DÜŞEN SERDAR'A TEKLİF YAĞIYOR

Osmanlıspor'un küme düşmesiyle birlikte takımının gözbebeği olan Serdar Gürler'in talipleri artmaya başladı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Osmanlıspor'la Küme Düşen Serdar'a Teklif Yağıyor(6/10)2

Ligden düşen Osmanlı'da adı F.Bahçe ve G.Saray'la anılan milli futbolcu Serdar Gürler için menajeri çarpıcı açıklamalar yaptı.

İspanya ve Hollanda'dan teklifler aldıklarını belirten menajer, "Serdar, Türkiye'ye çok önem veriyor. Burada kalmak isteyecektir" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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