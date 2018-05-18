OSMANLISPOR'LA KÜME DÜŞEN SERDAR'A TEKLİF YAĞIYOR
Osmanlıspor'un küme düşmesiyle birlikte takımının gözbebeği olan Serdar Gürler'in talipleri artmaya başladı.
Ligden düşen Osmanlı'da adı F.Bahçe ve G.Saray'la anılan milli futbolcu Serdar Gürler için menajeri çarpıcı açıklamalar yaptı.
İspanya ve Hollanda'dan teklifler aldıklarını belirten menajer, "Serdar, Türkiye'ye çok önem veriyor. Burada kalmak isteyecektir" dedi.
Kaynak: haberinburada
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