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Osmanlıspor'dan Ayrılan Raheem Lawal, Beşiktaş Forması Giydi

OSMANLISPOR'DAN AYRILAN RAHEEM LAWAL, BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ

Son olarak Osmanlıspor forması giyen ve takımıyla sözleşmesi sona eren Raheem Lawal, Beşiktaş forması giydi. Lawal'ın paylaşımı sonrası sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Osmanlıspor'dan Ayrılan Raheem Lawal, Beşiktaş Forması Giydi(10/10)6

Adı Beşiktaş ile anılan futbolculardan Raheem Lawal, Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı. Lawal, Beşiktaş formasıyla çekilen bir fotoğrafını yayınıladı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

28 yaşındaki futbolcunun bu fotoğrafı mesaj olarak yorumlanırken sosyal medyada da transferle ilgili yorumlar yapıldı. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar Lawal'ın alınmasının iyi olacağını belirtirken bazıları da yetersiz olacağı görüşünü dile getirdi.

Raheem Lawal, Osmanlıspor formasıyla bu sezon 19 resmi maçta forma giydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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