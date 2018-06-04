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Oruç Tutan Tunus Kalecisi Mouez Hassen, İki Hazırlık Maçında da İftar Saatinde Sakatlandı

ORUÇ TUTAN TUNUS KALECİSİ MOUEZ HASSEN, İKİ HAZIRLIK MAÇINDA DA İFTAR SAATİNDE SAKATLANDI

Tunus Milli Takımı kalecisi Mouez Hassen'in son oynanan iki hazırlık maçında da iftar saatinde sakatlanması dikkatlerden kaçmadı.

Tarih : 04 Haziran 2018, 19:20
Puan Ver : Oruç Tutan Tunus Kalecisi Mouez Hassen, İki Hazırlık Maçında Da İftar Saatinde Sakatlandı(8/10)4

2018 Dünya Kupası'na hazırlanan Tunus'un Portekiz ve Türkiye ile oynadığı hazırlık maçında ilginç bir 'iftar taktiği' uyguladığı ortaya çıktı.

Tunus'un oynadığı son iki hazırlık maçının iftar saatine denk gelmesini kendi yöntemleriyle çözen Tunus'ta kaleci Mouez Hassen, her iki maçta da iftar saatinin gelmesiyle kendisini yere bıraktı ve sakatlanma numarası yaptı.

SAKATLIK SIRASI İFTAR

Mouez Hassen'in sakatlığı sırasında oruç tutan Tunus futbolcuları, saha kenarına gelip iftar açtılar. Teknik ekip de sakatlık sırasında yemek ve sular ile futbolcuların yanına gidip yardım etti.

Tunuslu futbolcuların iki maçta da oruç sonrası geri dönüşe imza atıp maçı 2-2 bitirmesi dikkat çekti. Şimdi tüm gözler Tunus'un 9 Haziran'da oynayacağı İspanya maçında olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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