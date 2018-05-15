ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN 4 AYDA 747 MİLYON TL HARCANDI
Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın harcama yetkisinde olan gizli hizmet giderleri örtülü ödenek kaleminden Nisan ayında 203 milyon lira, ilk 4 ayda ise 747 milyon lira para harcandı.
Maliye Bakanlığı bu yılın ilk 4 ayında gerçekleşen bütçe verilerini açıkladı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın harcama yetkisinde olan gizli hizmet giderleri örtülü ödenek kaleminden Nisan ayında 203 milyon lira, ilk 4 ayda ise 747 milyon lira para harcandı. Afrin operasyonunun yavaşlamasıyla güvenlik ve savunma harcamaları ise düşmeye başladı.
BÜTÇE AÇIĞI SON 4 AYDA ARTTI
Resmi verilere göre, Ocak-Nisan döneminde bütçe açığı yüzde 29,6 oranında artarak 23,2 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bütçe açığı 17,9 milyar liraydı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Soros Vakfı, 'soros'u Durdur' Yasası Çıkaran Ülkeden Çekiliyor
- Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
- Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap
- Polis Memuru Veli, Okul Önünde Soygun Yapmaya Çalışan Silahlı Şüpheliyi Vurdu
Bu Haberle İlgili Yorumlar