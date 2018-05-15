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Örtülü Ödenekten 4 Ayda 747 Milyon Tl Harcandı
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Örtülü ödenekten 4 ayda 747 milyon TL harcandı

ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN 4 AYDA 747 MİLYON TL HARCANDI

Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın harcama yetkisinde olan gizli hizmet giderleri örtülü ödenek kaleminden Nisan ayında 203 milyon lira, ilk 4 ayda ise 747 milyon lira para harcandı.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 14:00
Puan Ver : Örtülü Ödenekten 4 Ayda 747 Milyon Tl Harcandı(5/10)1

Maliye Bakanlığı bu yılın ilk 4 ayında gerçekleşen bütçe verilerini açıkladı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın harcama yetkisinde olan gizli hizmet giderleri örtülü ödenek kaleminden Nisan ayında 203 milyon lira, ilk 4 ayda ise 747 milyon lira para harcandı. Afrin operasyonunun yavaşlamasıyla güvenlik ve savunma harcamaları ise düşmeye başladı.

BÜTÇE AÇIĞI SON 4 AYDA ARTTI

Resmi verilere göre, Ocak-Nisan döneminde bütçe açığı yüzde 29,6 oranında artarak 23,2 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bütçe açığı 17,9 milyar liraydı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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