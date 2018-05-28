ORTAÖĞRETİM KURUMLARI MERKEZİ SINAVI'NA BAŞVURAMAYANLAR İÇİN EK SÜRE VERİLDİ
Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar için ek süre imkanı verildi. Öğrenciler, bugün saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.
Ortaöğretim Kurumları Merkezi Sınavı'na süresi içinde başvuramayanlar, saat 10.00-16.00 arasında e-okul sistemi üzerinden başvuru yapabilecek.
MERKEZİ SINAV PUANI NEDİR? LİSELERE KAYITLAR NASIL OLACAK?
2018 - 2019 eğitim öğretim yılı itibariyle başlayacak olan MSP nedir? Merkezi Sınav Puanı sistemi nasıl işleyecek. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre binlerce öğrencinin merakla beklediği liselere geçiş şartları belli oldu. Peki Merkezi Sınav Puanı nasıl hesaplanacak?
MSP yani merkezi puan hesaplama nedir nasıl olur ve liselere geçiş sınavında hangi sorular sorulacak, hangi derslerden kaç soru çıkacak soruları merak edilmeye başladı.. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleşmek için merkezi sınav yapılacak ve merkezi sınav puanı ile öğrenci yerleştirilecek. İşte MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) liselere geçiş şartları ile ilgili verdiği tüm detaylar...
MSP NEDİR? MERKEZİ SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına geçiş işlemleri ile ilgili usul ve esasları düzenleyen Ortaöğretime Geçiş Yönergesi hazırlandı.
Buna göre, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça merkezi sınav yapılacak. Bu liselere merkezi sınav puanıyla (MSP) öğrenci yerleştirilecek.
Yönergede "ortaöğretim kayıt alanı", eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleriyle eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alan olarak tanımlandı.
Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları dışında, ortaöğretim kayıt alanı ve kılavuzla belirlenen usul ve esaslara göre öğrenci alan ortaöğretim kurumları sınavsız öğrenci alacak.
SINAV SAYISAL VE SÖZEL İKİ BÖLÜMDEN OLUŞACAK
Yönergeye göre, Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında merkezi sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Sözel bölümde, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri alanlarından sorular yer alacak. Sınav aynı gün içerisinde iki oturum halinde uygulanacak. Sınav tarihi, yeri, uygulanması ve diğer hususlar her yıl Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanacak kılavuzda belirtilecek.
Sınav soruları, 8. sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRME
Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.
Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.
Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak.
Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.
YEREL YERLEŞTİRME
Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılacak.
Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek. Yerel yerleştirme, ortaöğretim kayıt alanı, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yer, okulların pansiyon durumu ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin okullarda bulunuşlukları, tercihler, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak.
Öğrenimlerini Türkiye'deki ortaokulların 8'inci sınıfına denk bir sınıfta yurt dışında Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarında sürdüren öğrenciler, öğrenim belgesi ile başvurarak merkezi sınava katılabilecekler.
Öte yandan, AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına öğrenci seçme merkezi sınav e-kılavuzu nisan ayında ilan edilecek. Kılavuz ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların listesi de duyurulacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ab Heyeti Vize Muafiyetini Görüşmek Üzere Perşembe Günü Ankara'ya Gelecek
- Balıkesir'de Sele Kapılan Çiftçi Hayatını Kaybetti
- Erzurum'da Kız Kaçırma Meselesi Yüzünden İki Aşiret Birbirine Girdi: 2'si Polis 17 Yaralı
- 20 Dakika Taş Gibi Yağdı, 6 Kişi Hastanelik Oldu!
- Bursa'yı Sel Vurdu, İstanbul Yolu Göle Döndü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sarhoş Yolcu Bira İçin Uçağı Birbirine Kattı
- Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
- Onlarca Kadının Taciz Ve Tecavüz İle Suçladığı Weinstein 1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Kaldı
- Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
Bu Haberle İlgili Yorumlar