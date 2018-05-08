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ORTADOĞU'DA KRİZ! TRUMP İRAN KARARINI CANLI YAYINDA DUYURDU


Ortadoğu'da kriz! Trump İran kararını canlı yayında duyurdu
Tarih : 08 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Ortadoğu'da Kriz! Trump İran Kararını Canlı Yayında Duyurdu(8/10)4

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmanın devamıyla ilgili verdiği kararı canlı yayında tüm dünyaya duyurdu.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a anlaşmanın devamına onay vermeyeceğini söylemişti.

İRAN'LA YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMA

Temmuz 2015'te, P5 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla, İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

TRUMP, ANLAŞMADAN ÇEKİLMEYİ VADETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump ise seçim vaadinde anlaşmadan dönmeyi vadetmiş ve selefi Obama'yı anlaşmayı imzaladığı için sık sık eleştirmişti.

ABD anayasasına göre Başkanların 90 günde bir anlaşmaya onay vermeleri gerekiyor. Trump, göreve başladığı Ocak 2017'den beri her 90 günde bir anlaşmayı onaylamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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