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ORTADOĞU KARIŞTI, DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!


Ortadoğu karıştı, dolar yükselişe geçti!
Tarih : 15 Mayıs 2018, 01:50
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Geçtiğimiz hafta Merkez Bankasından peşe peşe gelen müdahalelerin ardından 4,39 TL seviyelerinden 4,28 TL seviyesine gerileyen dolar kuru yeniden yükseliş seyrine geçti.

DOLAR, YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haftanın ilk gününe 4,29 TL'den başlayan dolar Filistin'deki gelişmeler sonrası yeniden yükselişe geçti.

KUR, 4,37 LİRA SEVİYESİNİN ÜZERİNİ GÖRDÜ

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının ardından Gazze başta olmak üzere Filistin'in dört bir yanında gösteriler başladı. Gösterilerin ardından dolar akşam saatlerinde 4,37 TL seviyesinin üzerini gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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