ORTA ÇAĞ'DA FRANSA'DA TECAVÜZCÜLERE UYGULANAN CEZA NEYDİ?
Son zamanlarda, özellikle küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürülmeleri olayları Türkiye'de infial yarattı. Çizim, Fransa'da tecavüz suçlularına verilen cezanın resmedilişidir.
Türkiye'de son zamanlarda, özellikle küçük çocuklara uygulanan cinsel tacizler ve ardından da çocukların öldürülmesi olayları, sinirlerimizi millet olarak harap etti. Çizim, Fransa'da tecavüz suçlularına verilen cezanın resmedilişidir.
"KARS'TA TECAVÜZ EDİLEN ÇOCUĞUN SUÇU NEYDİ?"
İşkence kimsenin ama hiç kimsenin evet diyebileceği bir şey değil. Ama özellikle küçücük bedenlere tecavüz gibi bir işkenceyi uygulayan ve Adana'da olduğu gibi çocuğu canlı canlı yakıp bıçaklayan sapıklara ne yapılmalı? Kars'ta tecavüz edilen o çocuğun suçu neydi?
KİLİSE ORTA ÇAĞ'DA YAPILAN PEK ÇOK İŞKENCEDE ROL OYNADI
Orta Çağ'da işkence, Avrupa'da gündelik hayatta sık sık görülen bir cezaydı. Roma ve İspanya'da meşhur engizisyon usulü işkence, uzun zaman devam etti. Kilise, işkenceye karşı görünmesine rağmen Orta Çağ'da yapılan pek çok işkencede mühim rol oynadı veya işkence olaylarına göz yumdu.
ENGİZİSYON USULÜ İŞKENCE ACIMASIZCA UYGULANDI
13. yüzyılda Roma Hukuku'nun yenilenmesiyle, ceza uygulanmasında işkence usülleri tekrar ortaya çıktı. Batı Avrupa ülkelerinde engizisyon usulü işkence, acımasızca uygulandı. İtirafın ispat edici gücüne öylesine inanılıyordu ki, itiraf edilmiş olayın tersi gerçeğe daha yakın olsa bile hakim tarafından dikkate alınmazdı.
Kaynak: haberinburada
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