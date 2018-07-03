Orta Çağ'da Fransa'da Tecavüzcülere Uygulanan Ceza Neydi?
Fenerbahçe'den Eylül Ve Leyla Çıkışı: Sessiz Kalmayacağız
Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
Fbı, Abd'yi Kana Bulamak İsteyen El Kaide Militanını Yakaladı
Galatasaray'dan Sert Çıkış: Leyla'dan Sonrası Olmasın Diye Susmayacağız
Erdoğan Seçim Kriterlerine Uymayan Adayların Üzerini Çiziyor
Çekirge İstilası Nedeniyle Ohal İlan Edildi!
Akşener, Türkiye'yi Yasa Boğan Leyla'nın Ölümü Sonrası Ateş Püskürdü
İtalyan Devi Inter'den Sürpriz Transfer
Belçika Mucizeye İmza Attı! Yok Böyle Bir Geri Dönüş
Abdullah Avcı Yeni Sezon Öncesi İddialı Konuştu
Öfkeli Orman İşçisi Arkadaşlarını Tüfekle Katletti: 3 Ölü, 3 Yaralı
Ateş Kuşağındaki Yanardağ Patladı: 2 Bin Metreye Yükseldi
Yasa Boğan Minik Leyla'nın Ardından Bir Kayıp Çocuk Haberi De Siirt'ten
Yunan Futbolcu Sokratis'in Yeni Adresi Belli Oldu
Son Dakika! Chp Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ve Muharrem İnce Görüşmesi Sona Erdi
Kaybolan Minik Ufuk İçin Camilerden Yürek Dağlayan Anons Yapıldı
Abd, Menbiç'te Terör Örgütü Ypg'nin Atacağı Adımı Açıkladı
Bahçeli'den Cansız Bedeni Bulunan Minik Leyla İçin İlk Açıklama!
Mhp Lider Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı Açıklaması!

Orta Çağ'da Fransa'da tecavüzcülere uygulanan ceza neydi?

ORTA ÇAĞ'DA FRANSA'DA TECAVÜZCÜLERE UYGULANAN CEZA NEYDİ?

Son zamanlarda, özellikle küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve öldürülmeleri olayları Türkiye'de infial yarattı. Çizim, Fransa'da tecavüz suçlularına verilen cezanın resmedilişidir.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 00:50
Puan Ver : Orta Çağ'da Fransa'da Tecavüzcülere Uygulanan Ceza Neydi?(8/10)4

Türkiye'de son zamanlarda, özellikle küçük çocuklara uygulanan cinsel tacizler ve ardından da çocukların öldürülmesi olayları, sinirlerimizi millet olarak harap etti. Çizim, Fransa'da tecavüz suçlularına verilen cezanın resmedilişidir.

"KARS'TA TECAVÜZ EDİLEN ÇOCUĞUN SUÇU NEYDİ?"

İşkence kimsenin ama hiç kimsenin evet diyebileceği bir şey değil. Ama özellikle küçücük bedenlere tecavüz gibi bir işkenceyi uygulayan ve Adana'da olduğu gibi çocuğu canlı canlı yakıp bıçaklayan sapıklara ne yapılmalı? Kars'ta tecavüz edilen o çocuğun suçu neydi?

KİLİSE ORTA ÇAĞ'DA YAPILAN PEK ÇOK İŞKENCEDE ROL OYNADI

Orta Çağ'da işkence, Avrupa'da gündelik hayatta sık sık görülen bir cezaydı. Roma ve İspanya'da meşhur engizisyon usulü işkence, uzun zaman devam etti. Kilise, işkenceye karşı görünmesine rağmen Orta Çağ'da yapılan pek çok işkencede mühim rol oynadı veya işkence olaylarına göz yumdu.

ENGİZİSYON USULÜ İŞKENCE ACIMASIZCA UYGULANDI

13. yüzyılda Roma Hukuku'nun yenilenmesiyle, ceza uygulanmasında işkence usülleri tekrar ortaya çıktı. Batı Avrupa ülkelerinde engizisyon usulü işkence, acımasızca uygulandı. İtirafın ispat edici gücüne öylesine inanılıyordu ki, itiraf edilmiş olayın tersi gerçeğe daha yakın olsa bile hakim tarafından dikkate alınmazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Orta  Çağ  Da  Fransa  Da  Tecavüzcülere  Uygulanan  Ceza  Neydi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER