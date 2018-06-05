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İstanbul polisi Sarıyer'de geçtiğimiz Nisan ayında öldürüldükten sonra yakılan cesedin sırrını çözdü. Olayla ilgili 1'i kadın 8 kişi gözaltına alınırken şüpheliler, cinayeti ''51 bin dolarlık alacak''' sebebi ile işlediklerini söyledi.

Tarih : 05 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Ormanlık Arazide Bulunan Yanmış Cesedin Sırrı Çözüldü!(9/10)5

Sarıyer'de geçtiğimiz Nisan ayında öldürüldükten sonra yakılmış olarak bulunan Yusuf Işık cinayetiyle ilgili 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 2002 yılında Portekiz'de hapiste olan bir yakınlarını kurtarmak için 51 bin dolar alarak ortadan kaybolduğunu iddia ettikleri Yusuf Işık'ı Sultangazi'deki evinden kaçırdıkları ve öldürdükleri tespit edildi. Şüpheliler arasında birçok uyuşturucu operasyonunda ismi geçen U.Ç.'nin yeğenlerinin de bulunduğu öğrenildi.

YAKILMIŞ CESET SARIYER'DE BULUNMUŞTU

Sarıyer'de 21 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen olayda, ormanlık alanda yakılmış bir erkek cesedi bulununca polis soruşturma başlattı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yapılan parmak izi incelemesi sonucu Yusuf Işık adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Ekipler Yusuf Işık'ın tabancayla vurularak öldürüldükten sonra yakıldığını belirledi. Yusuf Işık'ın daha önceden dolandırıcılık suçundan 30 kez polis tarafından gözaltına alındığı da ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜLMEDEN 2 GÜN ÖNCE EVİNİN ÖNÜNDEN KAÇIRILMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis öldürülmeden 2 gün önce Sultangazi ilçesinde evinin önünden kaçırıldığını tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin, Yusuf Işık'ın yanına yaklaşarak elindeki poşeti yere atıp zorla bir otomobile bindirdikleri ve uzaklaştıkları görüldü.

POLİS OPERASYON YAPARAK YAKALADI

Polis bu ipucunu değerlendirerek yaptığı çalışmada kimliklerini tespit ettiği şüphelileri önceki gün düzenlendiği operasyonla gözaltına aldı. 1i kadın 8 kişi Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı.

CİNAYETİN SEBEBİ 51 BİN DOLAR

Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 2002 yılında Portekiz'de cezaevinde bulunan Y.G. adlı akrabalarını kurtarmak için sözde Ankara'da tanıdıkları olduğunu söyleyen Yusuf Işık'a bir aracıyla ile 51 bin dolar verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler daha sonra Yusuf Işık'ın ortadan kaybolduğunu, yıllar sonra onun izini bularak parayı almak için kaçırdıklarını daha sonra öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

ORMANLIK ALANDA İNFAZ ETMİŞLER

Şüphelilerin yerini öğrendikleri Yusuf Işık'ı evinin önünde 2 gün bekledikleri, gözaltına altında bulunan Senem C'yi ara sıra kapıya göndererek içerde olup olmadığını öğrenmeye çalıştıkları tespit edildi. Daha sonra evine gelen Yusuf Işık'ı kapının önünden kaçıran şüphelilerin, önce Beykoz'a bir eve götürdükleri, ertesi gün Sarıyer'de ormanlık alanda önce iki tabancayla ateş ederek öldürdükleri, ardından yaktıkları öğrenildi.

UYUŞTURUCU BAĞLANTILARI ÇIKTI

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazılarının, daha önceden birçok uyuşturucu operasyonunda ismi geçen U.Ç.'nin yeğenleri olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerinden polis soruşturması sonucu cinayette silahı kullanan kişilerden birinin Süleyman S., olduğu tespit edildi. Daha önceden uyuşturucu suçu nedeniyle birçok kez polise geliş kayıtları bulunduğu öğrenilen, haklarında arama kararları bulunan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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