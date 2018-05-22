Erdoğan İle Görüşen Destici'den İlk Açıklama: Cumhurbaşkanımız Bize Bir Fırsat Vermiştir, Değerlendireceğiz
Akşener, Halaçoğlu Tartışmasına Noktayı Koydu: 'affedin' Dedi!
Suudi Arabistan'da Darbe Çağrısı: Kralı Devirin!
Orman Yangını Çıkaran 15 Yaşındaki Gence Milyon Dolarlık Ceza!
Göztepe, Bayram Bektaş İle Anlaşmaya Vardı
Ankara Demirspor 2. Lige Yükseldi
Kılıçdaroğlu'ndan Vekil Listesi Açıklaması: Kimseyi Dışlamadan, Ötekileştirmeden Hazırladık
Suat Kaya, Çok Konuşulan Saç Stiliyle İlgili Sessizliğini Bozdu
Hdp, 'beyaz Türk' İline Afrikalı İşçiyi Aday Gösterdi
Göztepe'de Taner Tuna Dönemi Sona Erdi
Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'a Veda Etti
Fransız Futbolcu Pogba, Kabe'den Milyonlara Seslendi
Meb, Sınavla Öğrenci Alacak Liseler İçin Giriş Belgelerini Yayınladı
Böyle Fair Play Görülmedi! Rakipleri Oynasın Diye İmza Topladı
Abd, Menbiç'i Savunacağına Dair Teröristlere Söz Verdi
12 Suçtan Aranan Pkk'lı Suç Makinesi Film Gibi Operasyonla Yakalandı
Cenk Tosun'dan Cedi Osman'a Mesaj Var
Aday Listesini Beğenmeyen 14 Kişi İyi Parti'den İstifa Etti
Uber Şoförünü Tehdit Eden Taksiciler Yakalandı!
Suriyeli İş Adamı Ak Parti'den Milletvekili Adayı Oldu

Orman yangını çıkaran 15 yaşındaki gence milyon dolarlık ceza!

ORMAN YANGINI ÇIKARAN 15 YAŞINDAKİ GENCE MİLYON DOLARLIK CEZA!

ABD'de geçen yıl Oregon eyaletindeki orman yangınını başlatan 15 yaşındaki gence 36,6 milyon dolar para cezası verildi. Gencin avukatı verilen karar için, "Saçmalık" yorumunu yaptı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Orman Yangını Çıkaran 15 Yaşındaki Gence Milyon Dolarlık Ceza!(7/10)3

ABD'de geçen yıl Oregon eyaletindeki orman yangınını başlatan gence 36,6 milyon dolar para cezası verildi.

ORMANDA YANGIN ÇIKARAN GENCE 36,6 MİLYON DOLAR PARA CEZASI

Hakim John Olson, yangını çıkarttığında 15 yaşında olan olan gence 19 bin 500 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olmasından dolayı 36,6 milyon dolarlık para cezası verilmesine hükmetti.

GENCİN AVUKATI KARARA İTİRAZ ETTİ

İsmi açıklanmayan gencin avukatı kararın "saçmalık" olduğunu belirtti. Para cezasının 2000'de Ukrayna'dan ABD'ye gelen ailesinin değil, çocuğun sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

YANGIN HAVAİ FİŞEKTEN DOLAYI ORTAYA ÇIKTI

Mahkemeden yapılan açıklamada gencin bu miktarı ödemesinin mümkün olmadığı, bir ödeme planının yapılacağı belirtildi.

Oregon'da eylül ayında çıkan yangına, ismi açıklanmayan gencin kanyona attığı havai fişeğin neden olduğu tespit edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Orman  Yangını  Çıkaran  15  Yaşındaki  Gence  Milyon  Dolarlık  Ceza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER