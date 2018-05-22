ORMAN YANGINI ÇIKARAN 15 YAŞINDAKİ GENCE MİLYON DOLARLIK CEZA!
ABD'de geçen yıl Oregon eyaletindeki orman yangınını başlatan 15 yaşındaki gence 36,6 milyon dolar para cezası verildi. Gencin avukatı verilen karar için, "Saçmalık" yorumunu yaptı.
ABD'de geçen yıl Oregon eyaletindeki orman yangınını başlatan gence 36,6 milyon dolar para cezası verildi.
ORMANDA YANGIN ÇIKARAN GENCE 36,6 MİLYON DOLAR PARA CEZASI
Hakim John Olson, yangını çıkarttığında 15 yaşında olan olan gence 19 bin 500 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olmasından dolayı 36,6 milyon dolarlık para cezası verilmesine hükmetti.
GENCİN AVUKATI KARARA İTİRAZ ETTİ
İsmi açıklanmayan gencin avukatı kararın "saçmalık" olduğunu belirtti. Para cezasının 2000'de Ukrayna'dan ABD'ye gelen ailesinin değil, çocuğun sorumluluğunda olduğu ifade edildi.
YANGIN HAVAİ FİŞEKTEN DOLAYI ORTAYA ÇIKTI
Mahkemeden yapılan açıklamada gencin bu miktarı ödemesinin mümkün olmadığı, bir ödeme planının yapılacağı belirtildi.
Oregon'da eylül ayında çıkan yangına, ismi açıklanmayan gencin kanyona attığı havai fişeğin neden olduğu tespit edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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