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Orman Bakanlığı, Ümraniye'deki 30 Dönümlük Araziyi Beşiktaş'a Bedelsiz Verdi

ORMAN BAKANLIĞI, ÜMRANİYE'DEKİ 30 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ BEŞİKTAŞ'A BEDELSİZ VERDİ

Beşiktaş 2 yıldır Futbol Akademisi kurmak için istediği Nevzat Demir Tesisleri'nin yanındaki araziyi 49 yıllığına kiraladı. Yönetim tek katlı binadan oluşan projeyi onay için bakanlığa yolladı.

Tarih : 09 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Orman Bakanlığı, Ümraniye'deki 30 Dönümlük Araziyi Beşiktaş'a Bedelsiz Verdi(10/10)6

Siyah-beyazlı yönetimin tam 2 yıldır tesis yapmak için Orman Bakanlığından istediği arazi için anlaşma imzalandı. Daha önce birkaç kez açık artırmayla kiraya çıkan ancak her seferinde başkaları tarafından satın alınan arazi, bu kez Beşiktaş'a 49 yıllığına sportif amaç için tahsis edildi. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nin yanında bulunan 30 dönümlük açık alanı kapsayan kiralama sözleşmesi yürürlüğe girdi. Beşiktaş şimdi bu alana 'Futbol Akademisi' kurmak için hazırladığı projeyi uygulamaya koyuyor.

TEK BİR AĞAÇ BİLE KESİLMİYOR

Daha önce hazırlanan projeye göre, 30 dönümlük arazinin tepelik bölgesine tek katlı, gömme bir bina yapılacak ve doğal görünümü bozmamasına özen gösterilecek. Beşiktaş Yönetimi buradaki doğal örtünün korunması için azami gayret gösteriyor. Projenin tek bir ağaç bile kesmeden hayata geçirileceği bildirildi. Yönetim hiçbir doğa örtüsüne zarar verilmeden, tesisin çimenlik alana yapılacağını belirtti. Kartal'ın büyük hayallerinden biri de bu şekilde gerçekleşmiş olacak.

AĞABEYLERİYLE OYNAYACAKLAR

Bu konuda hazırlanan planı, Orman Bakanlığı'na gönderen Beşiktaş şimdi onay gelir gelmez, işe koyulacak. Siyah-Beyazlı yönetim tesisin yeni sezona kadar tamamlanmasını ve bütün alt yapı takımlarını Ümraniye'ye taşımayı planlıyor. Bu şekilde Beşiktaşlı genç çocuklar, ağabeyleriyle birlikte aynı ortamda kamp yapma ve antrenman fırsatı bulacak. Yönetim bunun çocukların gelişimi açısından da önemli bir avantaj olacağını düşünüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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