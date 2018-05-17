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Orhan Gencebay'ın Deodorant Reklamı Sosyal Medyada Olay Yarattı

ORHAN GENCEBAY'IN DEODORANT REKLAMI SOSYAL MEDYADA OLAY YARATTI

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, bir deodorant markası için kamera karşına geçince sosyal medyada alay konusu oldu.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 08:20
Puan Ver : Orhan Gencebay'ın Deodorant Reklamı Sosyal Medyada Olay Yarattı(10/10)6

Sanatçı Orhan Gencebay, bir deodorant markasının reklamı için önce halk otobüsüne bindi ardından da koltuk altı terleyen ve kokan bir gence tavsiyeler verdi.

REKLAM İÇİN BATSIN BU DÜNYA ŞARKISINI OKUDU

Orhan Gencebay reklam için 'Batsın Bu Dünya' adlı şarkısının bir versiyonunu seslendirdi. Gencebay, reklamda otobüsteki genci utandırarak üstüne geldi ve kulağına ne yapması gerektiğini fısıldadı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Orhan Gencebay'ın reklam videosu televizyonlarda yayınlanmaya başladıktan sonra sosyal medyada konuyla ilgili komik tweetler atılmaya başlandı.

İşte Gencebay hakkında atılan tweetler...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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