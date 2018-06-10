Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Orhan Gencebay, "50 yıllık dostumuzdu, harika bir insandı" dedi.

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlandı.Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü. Törene katılan Orhan Gencebay, Erdoğan'a tabutuna sarılarak veda etti.

TABUTUN ÜZERİNE KABE KAPISI ÖRTÜSÜ SERİLDİ

Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi. Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.

"50 YILLIK DOSTUMUZDU"

Sanatçı Orhan Gencebay da, "Hepimizin başı sağolsun. 'Erdoğan ağabey' öyle derdim. 50 yıllık dostumuzdu. Harika bir insandı. Bu dünyadaki görevini fevkalade en iyi şekilde yaparak rabbimin huzuruna kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Kaynak: haberinburada