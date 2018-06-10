Kuzey Kore Lideri Kim'in Ardından Trump Da Tarihi Zirve İçin Singapur'da
Hollanda'da Dünyanın İlk Plastik Yolu Yapıldı
Real Madridli Bale, Dünya Devinin Teklifini Elinin Tersiyle İtti
Son Dakika! Erdoğan'dan İnce'ye Sert Sözler: Hırsız Erdoğan Diye Bağırtıyor, Delilin Mi Var Terbiyesiz!
Muharrem İnce: Erdoğan Beyaz Türk, Ben İse Türkiye'nin Zencisiyim
Panama, Tarihinde İlk Kez Dünya Kupasına Katılacak
Fenerbahçe, Dünyaca Ünlü Hocaya Teklif Götürdü
Ringlere Dönen Tyson Fury, Rakibini Mağlup Etti
Giresunspor, Aykut Demir'le Yeniden Anlaştı
Samsunspor, Önder Özen İle Anlaşamadı
Son Dakika! Mehmetçik Kandil'i Vurdu, 14 Hedef İmha Edildi
Orhan Gencebay'ı Kahreden Ölüm! Tabutuna Sarılarak Veda Etti
Fransa'da Trump İçin Sert Açıklama: Öfke Krizleri İle Anlaşma Dikte Edilemez
Eşini Kezzapla Yakan Kocadan Korkunç Mesaj : Kendimi Tuttum, Suratına Dökmedim
Bakan Sarıeroğlu: Emekli İkramiyeleri Dul Ve Yetim Aylığındaki Hisseler Oranında Yatırılıyor
Erdoğan Demirören Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bankacılığı Bıraktı Tavuk Çiftliği Kurdu
Utanılacak Çocuk Gelin Gerçeği! Rakamlar Korkunç
Almanya'da Korkunç Olay: Bir Saldırgan, Camiden Çıkan 5 Türk'ü Kamyonetle Ezdi!
Otobüste Şarj Aleti Patlayan Yolcunun Çantası Bir Anda Alev Topuna Döndü

Orhan Gencebay'ı kahreden ölüm! Tabutuna sarılarak veda etti

ORHAN GENCEBAY'I KAHREDEN ÖLÜM! TABUTUNA SARILARAK VEDA ETTİ

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Orhan Gencebay, "50 yıllık dostumuzdu, harika bir insandı" dedi.

Tarih : 10 Haziran 2018, 15:00
Puan Ver : Orhan Gencebay'ı Kahreden Ölüm! Tabutuna Sarılarak Veda Etti(8/10)4

Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlandı.Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü. Törene katılan Orhan Gencebay, Erdoğan'a tabutuna sarılarak veda etti.

TABUTUN ÜZERİNE KABE KAPISI ÖRTÜSÜ SERİLDİ

Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi. Demirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.

"50 YILLIK DOSTUMUZDU"

Sanatçı Orhan Gencebay da, "Hepimizin başı sağolsun. 'Erdoğan ağabey' öyle derdim. 50 yıllık dostumuzdu. Harika bir insandı. Bu dünyadaki görevini fevkalade en iyi şekilde yaparak rabbimin huzuruna kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Orhan  Gencebay  I  Kahreden  Ölüm  Tabutuna  Sarılarak  Veda  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER