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Orgeneral Hulusi Akar, Nato Komutanı İle Münbiç'i Görüştü
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Orgeneral Hulusi Akar, NATO Komutanı İle Münbiç'i Görüştü

ORGENERAL HULUSİ AKAR, NATO KOMUTANI İLE MÜNBİÇ'İ GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparrotti ile Münbiç yol haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanmasını görüştü.

Tarih : 27 Haziran 2018, 20:30
Puan Ver : Orgeneral Hulusi Akar, Nato Komutanı İle Münbiç'i Görüştü(9/10)5

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç yol haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konuları ele alındı, NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

"NATO İLE BAZI KONULARDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULMUŞTUR"

TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Orgeneral Curtis SCAPARROTTI ile 27 Haziran 2018'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konuları ele alınmıştır. Ayrıca, NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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