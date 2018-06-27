ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ 'SARALLAR'A OPERASYON DÜZENLENDİ: 35 GÖZALTI
Organize suç örgütü 'Sarallar'a İzmir merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesi merkezli 7 ilde organize suç örgütü Sarallar'a yönelik operasyon düzenlendi. 53 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu, şu ana kadar 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Sarallar grubundan İ. Saral, İzmir'de bir motor kulübü grubu başkanlığını yürüten N. Arabacı'nın da bulunduğu belirtildi.
'SARALLAR'IN LİDERİ DE GÖZALTINDA
Bir süredir Türkiye'nin turizm cennetlerinden Çeşme başta olmak üzere farklı illerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine karşı İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Çalışma sırasında, 3 grubun ortak hareket ettikleri saptandı. Suç gruplarına yönelik araştırmanın tamamlanmasıyla sabah saatlerinde İzmir başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da operasyon yapıldı. 50 kişiye yönelik operasyonda, şu ana kadara 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'Sarallar'ın liderlerinden İ. Saral ile 'Hells Angels' Motosiklet Kulübü Başkanı N. Arabacı'nın da bulunduğu açıklandı.
KALAŞNİKOF TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof tüfek, 15 tabanca, çok sayıda mermi ve fişek ile çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgüt yönettiği, örgüt üyeliği yaptığı, organize suç örgütü olarak kasten yaralama, gasp, birden fazla kişiyle darp, tehdit, ihaleye fesat karıştırmak, eğlence mekanlarında illegal olarak otopark işletme, vale ve güvenlik hizmeti ile haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.
Öte yandan Çeşme'de, 2016 yılının Mayıs ayında, yapımı sürdürülen otelin ve eğlence mekanının inşaatında 'Sarallar Grubu' üyeleriyle farklı kişiler arasında kalaşnikoflu çatışma çıkmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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