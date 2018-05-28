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Ordulu Hacı Amcanın 1962 Model Otobüsü İlk Günkü Gibi Çalışıyor
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Ordulu Hacı Amcanın 1962 Model Otobüsü İlk Günkü Gibi Çalışıyor

ORDULU HACI AMCANIN 1962 MODEL OTOBÜSÜ İLK GÜNKÜ GİBİ ÇALIŞIYOR

Ordu'da 30 yıl boyunca yolcu taşımacılığı yapan Hacı Akpınar'ın 1962 model Amerikan Ford markalı otobüsünü ilk günkü gibi çalışır durumda görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : Ordulu Hacı Amcanın 1962 Model Otobüsü İlk Günkü Gibi Çalışıyor(9/10)5

Ordu'da yaşayan bir kişi 1972 yılında satın altığı, 1962 model Amerikan Ford markalı otobüsüne gözü gibi bakıyor.

30 YIL BOYUNCA YOLCU TAŞIDI

Kabadüz ilçesi Seyit Obası'nda yaşayan emekli Hacı Akpınar, emektar otobüsüyle 30 yıl boyunca Çambaşı Yaylası'na yolcu taşıdı. Emekliliğinin ardından yolcu taşımayı bırakan Akpınar'ın otobüsünün tüm parçaları orijinal, ilk günkü gibi çalışır durumda.

"KİMSENİN BURNUNU DAHİ KANATMADIM"

Emekli Hacı Akpınar, otobüsünü 1972 yılında Giresun ile Piraziz ilçesinden satın aldığını söyledi. Aracıyla 30 yıl boyunca yolcu taşıdığını yaptığını belirten Akpınar, "Ordu merkezden, Çambaşı Yaylası'na ve yaylanın da çeşitli yerlerine yolcu taşıdım. Çok şükür geride bıraktığım 30 yılda kimsenin burnunu dahi kanatmadım. Mesleğimi en güzel şekilde layıkıyla yerine getirdim" dedi.

"SAYESİNDE EKMEK PARAMI KAZANDIM"

Ailesinin geçimini otobüsten sağladığını ifade eden Akpınar, "Aracımın sayesinde ekmek paramızı kazandım. 3 evladımı hem büyüttüm hem de okuttum. Şimdi ise emekliliğin tadını çıkartıyorum" şeklinde konuştu.

Hacı amca, 1962 model aracına gözü gibi bakıyor;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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