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Ordu'da Başı Malzeme ile Kamyon Kasası Arasında Sıkışan İşçi Can Verdi

ORDU'DA BAŞI MALZEME İLE KAMYON KASASI ARASINDA SIKIŞAN İŞÇİ CAN VERDİ

Ordu'da bir çimento fabrikasında meydana gelen iş kazasında, başı malzeme ile kamyon kasası arasına sıkışan 1 işçi hayatını kaybetti.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Ordu'da Başı Malzeme İle Kamyon Kasası Arasında Sıkışan İşçi Can Verdi(10/10)6

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir çimento fabrikasında meydana gelen iş kazasında başı malzeme ile kamyon kasası arasında sıkışan Sinan Öztürk (35) hayatını kaybetti.

BAŞI MALZEME İLE KAMYON KASASINA SIKIŞTI

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir çimento fabrikasında tadilat nedeniyle yapılan yenileme sırasında yüklenici firma çalışanı Sinan Öztürk (35), kamyonun üzerindeki malzemenin vinç yardımıyla kaldırılması sırasında ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Başı malzeme ile kamyon kasasına sıkışan Öztürk, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Öztürk'ün cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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