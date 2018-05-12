ORDU'DA BAŞI MALZEME İLE KAMYON KASASI ARASINDA SIKIŞAN İŞÇİ CAN VERDİ
Ordu'da bir çimento fabrikasında meydana gelen iş kazasında, başı malzeme ile kamyon kasası arasına sıkışan 1 işçi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir çimento fabrikasında meydana gelen iş kazasında başı malzeme ile kamyon kasası arasında sıkışan Sinan Öztürk (35) hayatını kaybetti.
BAŞI MALZEME İLE KAMYON KASASINA SIKIŞTI
Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir çimento fabrikasında tadilat nedeniyle yapılan yenileme sırasında yüklenici firma çalışanı Sinan Öztürk (35), kamyonun üzerindeki malzemenin vinç yardımıyla kaldırılması sırasında ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Başı malzeme ile kamyon kasasına sıkışan Öztürk, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Öztürk'ün cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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