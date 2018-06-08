Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mali Tabloları Görünce Şoke Oldu
Polis Evi Basınca Giyinmeye Bile Fırsat Bulamadılar!
Önünü Kesen Vatandaş, Chp Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Başörtüsü İçin Söz Aldı
Antrenmandaki Feci Sakatlık Sonrası Dünya Kupasını Kaçırdı
İyi Parti'li Adayın Bulunduğu Araç Kaza Yaptı : 1 Ölü, 3 Yaralı
Genç Anne, Güpegündüz Kaçırılan Oğlunu Kurtarmak İsterken Metrelerce Sürüklendi
Fenerbahçe, Altyapıya Eski Barcelonalı Cequier'i Getiriyor
İslam Karşıtı Pegida, Toplanan Kalabalığı Görünce Türk Camisi Önünde Domuz Çevirmekten Vazgeçti
Cezaevinden Röportaj Yapan Demirtaş İle Aşık Gencin 'sevgili' Diyaloğu
İsrail'i Ayağa Kaldıran Kavga! Tek Suçlu Sensin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Demiören Ailesine Başsağlığı
Altınordulu Erce Kardeşler, Belçika Yolcusu
Kız Kaçırmak İçin Otobüs Çalan 17 Yaşındaki Muavinin Aşkı Karakolda Bitti!
Erdoğan Demirören'in Acılı Kızından İlk Açıklama: Nurlar İçinde Yatsın
'binbir Surat' Lakaplı Katil Baba Öldü
45 Dakikalık Yol 15 Dakikaya İniyor! Geçişler Ücretsiz Olacak
Dövize Bir Hamle De Tmsf'den Geldi
Tescilli Güzel Azra Akın'dan Bebek Müjdesi
Real Madrid, Brezilyalı İki Yıldızın Peşinde
Erdoğan Demirören İçin Siyaset Ve İş Dünyasından Taziye Mesajları

ÖNÜNÜ KESEN VATANDAŞ, CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN BAŞÖRTÜSÜ İÇİN SÖZ ALDI


Önünü Kesen Vatandaş, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Başörtüsü İçin Söz Aldı
Tarih : 08 Haziran 2018, 16:10
Puan Ver : Önünü Kesen Vatandaş, Chp Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Başörtüsü İçin Söz Aldı(5/10)1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın "CHP gelirse bizim başımızı açtırır" sözlerine karşılık, "Sözün ötesinde namus sözü, kadınlarımızın başını açtırmayacağım" diye karşılık verdi.

"NE İŞ İSTEDİM, NE AŞ İSTEDİM"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya giden CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile bir vatandaş arasındaki diyalog dikkat çekti. "18 yıllık beden eğitimi mezunuyum. Ne iş istedim, ne aş istedim; ama artık yeter" diyen vatandaş, CHP'den bir talepte bulundu.

"KADINLARIMIZIN BAŞINI AÇTIRMAYACAĞIM"

"Bir şey daha isteyeceğim. Şu an kırsal kesimdeki halk, analarımız şundan korkuyorlar; CHP gelirse bizim başımızı açtırır. Bunun sözünü verin, Muharrem İnce bunun sözünü verdi. Fakat sizden de bekliyorlar" sözlerine Kılıçdaroğlu, "Sözün ötesinde namus sözü, kadınlarımızın başını açtırmayacağım" şeklinde yanıt verdi.

"HZ. ÖMER'İN ADALETİ GİBİ ADALET İSTİYORUZ"

Adalet talebinde bulunan vatandaş, "Hz. Ömer'in adaleti gibi adalet istiyoruz. İşi ehlini verin. FETÖ'nün siyasi ayaklarını yakalayın, içeriye atın" dedi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Önünü  Kesen  Vatandaş  Chp  Lideri  Kılıçdaroğlu  Ndan  Başörtüsü  İçin  Söz  Aldı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER