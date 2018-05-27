70'den fazla kadının taciz ve tecavüzle suçladığı ABD'li yapımcı Harvey Weinstein, New York polisine teslim olması sonrası 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Hakkındaki taciz ve tecavüz suçlaması sonrası New York polisine teslim olan ABD'nin ünlü film yapımcılarından Harvey Weinstein, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Weinstein pasaportunu polise teslim etmeyi ve GPS takip cihazı takmayı da kabul etti.

70'DEN FAZLA KADIN TARAFINDAN SUÇLANDI

Hollywood'daki bütün prestiji ve yerini kaybeden 66 yaşındaki yapımcı, aylar süren iddialar sonrası Cuma günü gözaltına alınmıştı. 70'den fazla kadın Weinstein'ı taciz ve tecavüzle suçladı. Söz konusu cezalar ise, ismi açıklanmayan iki kadının suçlamalarına dayanıyor.

İDDİALARI REDDEDİYOR

Weinstein ise şikayetlere konu olan olayların karşılıklı rızayla gerçekleşmiş cinsel ilişkiler olduğunu savunuyor.

"GÜCÜNÜ İSTİSMAR EDENLERE SERT BİR TOKAT"

Weinstein'ı tecavüzle suçlayanlar arasındaki ABD'li aktris Rose McGowan, BBC'ye yaptığı açıklamada kararı "gücünü istismar edenlerin yüzüne sert bir tokat" diye niteledi.

McGowan "Bu daha sürecin başlangıcı. Eğer yolun sonunu görebilirsek, umarım zaferle çıkarız" diye de ekledi.

PROTESTOLAR "MeToo" HAREKETİNİ DOĞURMUŞTU

McGowan ve daha birçok kadının Weinstein'a yönelik suçlamaları, Hollywood dünyasında "MeToo" hareketinin fitilini ateşlemişti.

Ünlü yönetmenin Manhattan Adliyesi'nde karakoldan kelepçeyle çıkarıldığı fotoğraflar bu nedenle tarihi önem taşıyor.

Karakola koyu renk ceket beyaz gömlek ve kot pantolonuyla gelen Weinstein çevredekilere hafif bir gülümsemeyle bakmıştı. Koltuğunun altında ciltli bazı kitaplar vardı.

DAVA 30 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Duruşmada ise savcı Joan Illuzzi, yapımcının "kendi pozisyonunu, parası ve gücünü, genç kadınlara cinsel istismarda bulunabileceği durumlar yaratmak için kullandığına" hükmetti.

Dava duruşması, 30 Temmuz'a ertelendi .

Avukatı Ben Brafman, şikayetlere konu olan olayların karşılıklı rızayla gerçekleşmiş ilişkiler olduğunu söyleyen Weinstein'ın suçlamaları reddedeceğini açıkladı.

Kaynak: haberinburada