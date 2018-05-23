İtalyan Devi Lazio, Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o İle Görüştü
Marmaris'te Alkollü İngiliz Çift İle Türk Yolcu Tekne Turu Sonrası Tekme Tokat Birbirine Girdi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Sürpriz Ziyaret
Darbeci Askerlere Sahip Çıkan Yunanistan'a Sert Tepki: Utanç Verici
Önce Tecavüz, Sonra İşkence! 14 Yaşındaki Kızı Vahşice Öldürdüler
Fed'den Faiz Yükseltme Sinyali Geldi!
G.Saray Başkan Adayı Özbek İddialı: Geçmişten Ders Çıkardık
Abd'den Skandal Çıkış: Türkiye Balkanları İstikrarsızlaştırıyor
Erdoğan'dan Vatandaşlara Çağrı: Yerli Paranızı Dövizle Değişmeyin
Tsk'dan Hakurk'a Hava Harekatı: Teröristlerin Kullandığı 6 Hedef İmha Edildi
Yıldırım, Ekonomideki Son Durumu Değerlendirdi: Kavgamız Devam Edecek!
İspanyol Futbolcu Andres Iniesta Japonya'nın Vissel Kobe Takımına Transfer Oldu
Erdoğan'dan Döviz Kurundaki Dalgalanmaya İlk Yorum: Gerçeklerle Uyumlu Değil!
Merkez Bankasının Hamlesine Dolardan İlk Tepki!
Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek Listesini Tanıttı
Milli Takıma Kötü Haber! Yıldız Futbolcu Kadrodan Çıkarıldı
Göztepe'de Bayram Bektaş Dönemi Resmen Başladı
Gençlerbirliği'nin Yeni Teknik Direktörü Belli Oldu
İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
Merkez Bankası'nın Faiz Artırımına Hükümet'ten İlk Yorum!

Önce tecavüz, sonra işkence! 14 yaşındaki kızı vahşice öldürdüler

ÖNCE TECAVÜZ, SONRA İŞKENCE! 14 YAŞINDAKİ KIZI VAHŞİCE ÖLDÜRDÜLER

İrlanda'da bir grup erkek tarafından terk edilmiş bir evde vahşice dövülerek öldürülen 14 yaşındaki kızın, bir cinsel saldırıya kurban gittiği düşünülüyor.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Önce Tecavüz, Sonra İşkence! 14 Yaşındaki Kızı Vahşice Öldürdüler(5/10)1

14 yaşındaki Anastasia Kriegel, İrlanda'nın Leixlip şehrindeki evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra öldürüldü. Polis, bir grup gencin acımasız cinsel saldırısından sonra öldürülen genç kızın vücudundaki DNA örneklerinin katilleri bulmaya yardımcı olacağına inanıyor.

SOPALAR, TUĞLALAR VE KAYALARLA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Dedektifler 14 yaşındaki kızın, sopalar, tuğlalar ve kayalarla dövüldüğünü düşünüyor. Polis, bu barbarca cinayeti işleyen bir grup gencin peşine düşerken öldürmek için kullanılan silahların üzerindeki izlerin de katilleri bulmalarına yardımcı olacağını umuyor.

GELEN TELEFONLA EVDEN ÇIKTI

Pazartesi günü evine gelen telefonla Dublin'de bulunan St Catherine's Park'a gelmesi istenen genç kızın cesedi, Perşembe günü öğleden sonra terk edilmiş bir kulübede bulunmuştu. Ana'nın ölümü ile ilgili 13 yaşındaki iki görgü tanığından başka kimse bulunmuyor.

Araştırmacılar, katillerin onu öldürmedeki amacının bir cinsel saldırı ile alakalı olduğundan emin olduklarını söyledi.

"DOĞRULUK VEYA ÖLÜM"

Ana, sosyal medyada oldukça üretkendi ve pek çok video paylaşıyordu. Kaybolduğu gün Youtube'a "Doğruluk veya Ölüm" başlıklı bir video yüklediği öğrenildi.

Ana'nın öldürülmeden önceki aylarda okulda pek çok defa zorbalığa maruz kaldığı ve onu üzmek için sürekli boyu ile ilgili şakalar yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemek için bir ekip görevlendirilirken soruşturmanın oldukça karmaşık olduğu ve parktan cesedin bulunduğu terk edilmiş kulübeye nasıl gittiklerinin gizemini koruduğu ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Önce  Tecavüz  Sonra  İşkence  14  Yaşındaki  Kızı  Vahşice  Öldürdüler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER