ÖNCE TECAVÜZ, SONRA İŞKENCE! 14 YAŞINDAKİ KIZI VAHŞİCE ÖLDÜRDÜLER
İrlanda'da bir grup erkek tarafından terk edilmiş bir evde vahşice dövülerek öldürülen 14 yaşındaki kızın, bir cinsel saldırıya kurban gittiği düşünülüyor.
14 yaşındaki Anastasia Kriegel, İrlanda'nın Leixlip şehrindeki evinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra öldürüldü. Polis, bir grup gencin acımasız cinsel saldırısından sonra öldürülen genç kızın vücudundaki DNA örneklerinin katilleri bulmaya yardımcı olacağına inanıyor.
SOPALAR, TUĞLALAR VE KAYALARLA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
Dedektifler 14 yaşındaki kızın, sopalar, tuğlalar ve kayalarla dövüldüğünü düşünüyor. Polis, bu barbarca cinayeti işleyen bir grup gencin peşine düşerken öldürmek için kullanılan silahların üzerindeki izlerin de katilleri bulmalarına yardımcı olacağını umuyor.
GELEN TELEFONLA EVDEN ÇIKTI
Pazartesi günü evine gelen telefonla Dublin'de bulunan St Catherine's Park'a gelmesi istenen genç kızın cesedi, Perşembe günü öğleden sonra terk edilmiş bir kulübede bulunmuştu. Ana'nın ölümü ile ilgili 13 yaşındaki iki görgü tanığından başka kimse bulunmuyor.
Araştırmacılar, katillerin onu öldürmedeki amacının bir cinsel saldırı ile alakalı olduğundan emin olduklarını söyledi.
"DOĞRULUK VEYA ÖLÜM"
Ana, sosyal medyada oldukça üretkendi ve pek çok video paylaşıyordu. Kaybolduğu gün Youtube'a "Doğruluk veya Ölüm" başlıklı bir video yüklediği öğrenildi.
Ana'nın öldürülmeden önceki aylarda okulda pek çok defa zorbalığa maruz kaldığı ve onu üzmek için sürekli boyu ile ilgili şakalar yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemek için bir ekip görevlendirilirken soruşturmanın oldukça karmaşık olduğu ve parktan cesedin bulunduğu terk edilmiş kulübeye nasıl gittiklerinin gizemini koruduğu ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Marmaris'te Alkollü İngiliz Çift İle Türk Yolcu Tekne Turu Sonrası Tekme Tokat Birbirine Girdi
- Abd'den Skandal Çıkış: Türkiye Balkanları İstikrarsızlaştırıyor
- Erdoğan'dan Vatandaşlara Çağrı: Yerli Paranızı Dövizle Değişmeyin
- Tsk'dan Hakurk'a Hava Harekatı: Teröristlerin Kullandığı 6 Hedef İmha Edildi
- Merkez Bankası'nın Faiz Artırımına Hükümet'ten İlk Yorum!
EKONOMİ HABERLERİ
- Fed'den Faiz Yükseltme Sinyali Geldi!
- Erdoğan'dan Döviz Kurundaki Dalgalanmaya İlk Yorum: Gerçeklerle Uyumlu Değil!
- Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
- Çanakkale'yi İzmir Ve Balıkesir'e Bağlayan 40 Dakikalık Yol, 5 Dakikaya İnecek
- İstanbul'da Gıda Skandalı! Bilerce İşletmeye Ceza Yağdı
SPOR HABERLERİ
- İtalyan Devi Lazio, Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o İle Görüştü
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Sürpriz Ziyaret
- G.Saray Başkan Adayı Özbek İddialı: Geçmişten Ders Çıkardık
- İspanyol Futbolcu Andres Iniesta Japonya'nın Vissel Kobe Takımına Transfer Oldu
- Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek Listesini Tanıttı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar