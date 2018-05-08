ÖNCE SES DUYDU SONRA GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI!
Konya'nın Karapınar ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.Tarlada çalışan çiftçi büyük bir ses duyduğunu, sonrasında ise yaklaşık 7 metre çapında ve 10 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gördüğünü söyledi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 7 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu.
İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Eşeli mevkisinde, Fikret Karakaya'ya ait yonca ekili tarlada oluşan obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.
'BÜYÜK BİR SES DUYDUM"
Karakaya'nın oğlu Latif Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obruk oluşan yerin ilerisinde buğday ekili tarlada çalıştığı sırada büyük bir ses duyduğunu söyledi.
Bu sesin obruk oluşurken ortaya çıkan ses olduğunu sonradan anladığını aktaran Karakaya, son olarak pazar günü yonca ekili tarlayı gezdiğini, o gün obrukla karşılaşmadığını belirtti.
YAŞADIKLARINI ANLATTI
Latif Karakaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Pazar gönü bir şey yoktu. Pazartesi günü sabah hat çekiyordum. Büyük bir ses duydum, sanki kapı çarpılmış gibi. Öğleden sonra yoncada çalışırken bir baktık obruk oluşmuş. Yıldırım düşmüş gibi ses geldi. Önce obruk olduğunu düşünmedik. Tarlaya bir baktık obruk olmuş. Tarlanın ortasında bir çukur görünce tuhaf olduk. Obruk korku yaratıyor. Akşam evimiz de gidecek gibi zannediyoruz. Allah'tan can kaybı yok, büyük tehlike. Belediyeye haber verdik. Tellerle çevrilecek. Obruk da oluşsa mecbur çalışıyoruz, burası ekmek kapımız. Bırakıp gidecek halimiz de yok."
Kaynak: haberinburada
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