ÖNCE PARTİ DÜZENLEYİP VEDALAŞTI, SONRA ÖLÜME GİTTİ
ABD'de yaşayan ve 3 yıl önce ALS teşhisi konan kadın, ötanazi ile yaşamına son vermeden önce parti düzeleyerek yakınlarına veda etti..
ABD'nin California eyaletinde yaşayan Betsy Davis, Ölüm Hakkı Partisi adlı bir etkinlik düzenledikten sonra, ötanazi ile yaşamına son verdi. Davis, Ölüm Hakkı Partisi etkinliğine arkadaşlarını çağırdı, en sevdiği yiyecekleri sipariş etti ve eşyalarını verdi. Ölümcül ilaçlardan hazırlanan kokteyli içerek hayatına son verdi.
KASLARI ERİYORDU
Üç yıl önce ALS teşhisi konulan 41 yaşındaki Betsy Davis, giderek kaslarını kullanma becerisini kaybediyordu. Bu şekilde yaşamak istemeyen Davis, ötanazi hakkını kullanmak istedi.
EŞYALARINI DAĞITTI, SON FOTOĞRAFLARI ÇEKTİRDİ
ABC News'te yer alan habere göre; Davis, Ölüm Hakkı Partisi etkinliğine arkadaşlarını çağırdı, en sevdiği yiyecekleri sipariş etti ve eşyalarını verdi. Ölümcül ilaçlardan hazırlanan kokteyli içerek hayatına son verdi.
2 SENEDE 111 KİŞİ BU ŞEKİLDE HAYATINA SON VERDİ
California eyalet yasaları, ölümcül hastalığı olan kişilere ötanazi hakkı tanıyor.
California sağlık yetkilileri, kanunun 9 Haziran 2016'da yürürlüğe girmesinden itibaren ilk altı ay içinde 111 ölümcül hastalığı olan hastanın bu yasal seçeneği tercih ettiklerini söyledi. En az 504 kişinin de bu yasa uyarınca yaşamına son vermek için öldürücü ilaç reçetesi talep ettiği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Mesut Özil'i Eleştiren Almanlara İngilizlerden Tokat!
- Tahkim Kurulu Noktayı Koydu: Beşiktaş'a Türkiye Kupasından Men
- Trabzonspor, Gökdeniz Karadeniz'e Yardımcı Antrenörlük Teklifinde Bulunacak
- Deaş, Dünya Kupası Öncesi Messi Ve Ronaldo'yu Hedef Aldı
- Atletico Madrid'in Kupayı Alması Türk Takımlarına Yaradı
DÜNYA HABERLERİ
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
- Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap
- Polis Memuru Veli, Okul Önünde Soygun Yapmaya Çalışan Silahlı Şüpheliyi Vurdu
- Elçilik Açılınca Netanyahu Övgü Yağdırdı: Dünyada Abd'den Daha İyi Bir Dostumuz Yok!
- Selfie Çubuğu İle Üst Komşusunu Gözetlerken Suçüstü Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar