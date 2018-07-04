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Önce Eylül sonra Leyla! Ünlüler sosyal medyadan örgütlendi

ÖNCE EYLÜL SONRA LEYLA! ÜNLÜLER SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTLENDİ

Minik Leyla'nın ölüm haberinin gelmesi üzerine ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından 'Çocuğuma Dokunma' hashtagi ile yürüme eylemi çağrısı yaptılar.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 14:10
Puan Ver : Önce Eylül Sonra Leyla! Ünlüler Sosyal Medyadan Örgütlendi(8/10)4

Küçük Eylül'ün 8 gün sonra gömülü halde bulunması ve son olarak minik Leyla'dan da kötü haber alınması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak duruma karşı tepkilerini gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTILAR

Ünlü isimler, bununla da kalmayıp sosyal medya hesaplarından 'Çocuğuma dokunma', 'Sessiz kalmayın' ve 'Sessiz kalmamak için yürüyoruz' paylaşımlarıyla yürüme eylemi çağrısı yaptılar.

İşte o paylaşımlar;

@pinaraltug_atacan @ebrudestan

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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