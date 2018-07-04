ÖNCE EYLÜL SONRA LEYLA! ÜNLÜLER SOSYAL MEDYADAN ÖRGÜTLENDİ
Minik Leyla'nın ölüm haberinin gelmesi üzerine ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından 'Çocuğuma Dokunma' hashtagi ile yürüme eylemi çağrısı yaptılar.
Küçük Eylül'ün 8 gün sonra gömülü halde bulunması ve son olarak minik Leyla'dan da kötü haber alınması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak duruma karşı tepkilerini gösterdi.
SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTILAR
Ünlü isimler, bununla da kalmayıp sosyal medya hesaplarından 'Çocuğuma dokunma', 'Sessiz kalmayın' ve 'Sessiz kalmamak için yürüyoruz' paylaşımlarıyla yürüme eylemi çağrısı yaptılar.
İşte o paylaşımlar;@pinaraltug_atacan @ebrudestan
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Neymar'ın Attığı Taklalar Reklam Filmine Konu Oldu
- Ultraslan'ın Leyla'nın Kabrine Astığı Pankart Yürekleri Dağladı!
- Karaciğer Nakli İle Hayata Dönen Abidal, Usulsüzlük Yapmış
- Aykut Kocaman Gitti, Isla Karar Değiştirdi
- Galatasaray; Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda Ve Maicon'un Satış Fiyatını Belirledi
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Kadın, Kendisini Aldatan Kocasının Cinsel Organını Palayla Kesti!
- Yolsuzlukla Suçlanan Eski Başbakana Gözaltı
- Kahraman Köpek Kendini Riske Attı, Sahibinin Hayatını Kurtardı
- Aldatılan Eşten Korkunç Plan: Önce Baştan Çıkardı, Sonra İntikam Aldı
- Nijeryalı İmam, Saldırıya Uğrayan Yüzlerce Hristiyana Kucak Açtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar