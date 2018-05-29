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On Binlerce Taraftar Bir Oldu: Ramos'a Ceza Verin
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On binlerce taraftar bir oldu: Ramos'a ceza verin

ON BİNLERCE TARAFTAR BİR OLDU: RAMOS'A CEZA VERİN

Change.org üzerinden başlatılan kampanyada 463 bin taraftar, Şampiyonlar Ligi finalinde Salah'ı sakatlayan Ramos'a ceza verilmesini istedi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : On Binlerce Taraftar Bir Oldu: Ramos'a Ceza Verin(7/10)3

Real Madridli futbolcu Sergio Ramos'un, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpoollu Muhammed Salah'ı bilinçli olarak sakatladığını iddia eden taraftarların imza kampanyasına yoğun ilgi gösteriliyor.

"Muhammed Salah'ı kasten sakatlayan Ramos FIFA ve UEFA'dan ceza almalı" adıyla Change.org üzerinden düzenlenen kampanyada, şu ana kadar 463 bin imza toplandı.

"RAMOS'A CEZA VERİN"

Hedefin 500 bin imza olduğu kampanyada, maç boyunca fair-play kurallarına uygun davranmadığı öne sürülen İspanyol futbolcunun, video görüntülerinin yardımıyla UEFA ve FIFA tarafından cezalandırılması çağrısında bulunuldu.

Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 yenerek kupaya uzandığı karşılaşma sırasında Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Mısırlı futbolcu Salah, gözyaşları içinde 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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