ÖMÜR BOYU STATLARA GİREMEME CEZASI OLAN EMİN YETİM, ŞANLIURFASPOR'DA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
Futbolcu Mertcan Çam'ı Aralık 2017'de darp ettiği gerekçesiyle PFDK tarafından ömür boyu statlara girememe cezası alan Emin Yetim, Şanlıurfaspor'da yeniden başkan seçildi.
Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağan genel kurul, kent merkezindeki Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı.
Kongrede, divan heyeti oluşturulduktan sonra yönetim ve denetim kurulu raporları okundu.
Ardından yapılan oylamada, tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Emin Yetim, yeniden göreve getirildi.
YETİM, DELEGELERE TEŞEKKÜR ETTİ
Seçimin ardından konuşan Yetim, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Şanlıurfaspor'u hak ettiği yere getirmek için kamuoyundan destek isteyen Yetim, işlerinin kolay olmadığını dile getirdi.
Futbolcusu Mertcan Çam'ı Aralık 2017'de darp ettiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırılan Emin Yetim'in, ömür boyu statlara girememe cezası bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
- Çalışma Bakanı, 'herkes 1000 Lira Aldı Mı?' Sorusuna Cevap Verdi
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Genç Adam, Babasının Tabutunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
- Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
- Kayıp Kadın, Hareket Etmekte Zorlanan Pitonun Karnından Çıktı
- Müzisyen Gencin, Kariyerini Engelleyen Kız Arkadaşından '350 Bin Dolarlık' Tazminat İntikamı
- Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü, Hayvanseverler Ayağa Kalktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar