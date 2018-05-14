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Ölen Kaplumbağaya Otopsi Yaptılar, Midesinden Plastik Oyuncaklar Çıktı

ÖLEN KAPLUMBAĞAYA OTOPSİ YAPTILAR, MİDESİNDEN PLASTİK OYUNCAKLAR ÇIKTI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, ölü bulunan deniz kaplumbağasının midesinden midesinden plastik oyuncak ve düdük çıktı.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Ölen Kaplumbağaya Otopsi Yaptılar, Midesinden Plastik Oyuncaklar Çıktı(5/10)1

Vatandaşların uyarısıyla Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekibi ölü bulunan deniz kaplumbağasının otopsisini yaptırdı. 42 kilogram ağırlığında ve 60 cm boyundaki deniz kaplumbağasının midesinde düdük ve plastik oyuncak çıktı.

"SÜRPRİZ YUMURTADAN DEĞİL KAPLUMBAĞADAN ÇIKTI"

DEKAMER, twitter hesabından kaplumbağanın midesinden çıkanların fotoğrafını paylaşarak "Bu oyuncak ve düdük sürpriz yumurtadan değil, bugün ölü bir deniz kaplumbağasının midesinden çıktı. Plastik atıklar yaban hayatını öldürüyor, lütfen atıklarımızı doğaya atmayalım" mesajını verdi.

DUYARLI OLMA ÇAĞRISI YAPILDI

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, "Caretta carettaların yaşam mücadelesinde karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi denizlere atılan plastik atıklar. Plastik atıklar, yaban hayatını öldürüyor. Bu nedenle birçok canlı boğularak ya da farklı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Bu canlıları korumak için tüm bireylere büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Bu plastik oyuncak ve düdük bugün ölü bir deniz kaplumbağasının midesinden çıktı. Plastik atıklar, denizleri kirletiyor ve canlı hayatını tehdit ediyor. Doğaya karşı daha duyarlı olmalıyız" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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