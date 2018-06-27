Bıçaklanarak öldürülen Survivor'ın kameramanı Alper için Acun Ilıcalı TV 8'de açıklama yaptı. Ilıcalı, "Belki haberiniz vardır belki yoktur. Kardeşimizi, sevgili Alperimizi çok haince bir saldırı sonrasında kaybettik" dedi.

Dominik'te gasp çetesi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Survivor'ın kameramanı Alper Baycın için Acun Ilıcalı TV 8'de açıklama yaptı. Ilıcalı, belki haberiniz vardır belki yoktur, dün çok üzücü bir olay yaşadık. Şu anda ekip olarak çok üzgünüz. İş arkadaşımızı, kardeşimizi sevgili Alperimizi çok haince bir saldırı sonrasında kaybettik." dedi.

Kaynak: haberinburada