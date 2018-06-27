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Öldürülen Kameramana İlişkin Acun Ilıcalı'dan Açıklama: Sevgili Alperimizi Haince Saldırı Sonucu Kaybettik

ÖLDÜRÜLEN KAMERAMANA İLİŞKİN ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA: SEVGİLİ ALPERİMİZİ HAİNCE SALDIRI SONUCU KAYBETTİK

Bıçaklanarak öldürülen Survivor'ın kameramanı Alper için Acun Ilıcalı TV 8'de açıklama yaptı. Ilıcalı, "Belki haberiniz vardır belki yoktur. Kardeşimizi, sevgili Alperimizi çok haince bir saldırı sonrasında kaybettik" dedi.

Tarih : 27 Haziran 2018, 23:50
Puan Ver : Öldürülen Kameramana İlişkin Acun Ilıcalı'dan Açıklama: Sevgili Alperimizi Haince Saldırı Sonucu Kaybettik(6/10)2

Dominik'te gasp çetesi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Survivor'ın kameramanı Alper Baycın için Acun Ilıcalı TV 8'de açıklama yaptı. Ilıcalı, belki haberiniz vardır belki yoktur, dün çok üzücü bir olay yaşadık. Şu anda ekip olarak çok üzgünüz. İş arkadaşımızı, kardeşimizi sevgili Alperimizi çok haince bir saldırı sonrasında kaybettik." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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