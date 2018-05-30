ÖLDÜRÜLDÜ DENİLEN GAZETECİ CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI!
Dün Ukrayna'da Rus istihbaratı tarafından öldürüldüğü duyurulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin muhalifi Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun 'ölmediği' ortaya çıktı. Babçenko, ölmediğini açıklayarak Kiev'de canlı yayına çıktı. Gazetecinin 'öldü' süsü verilerek Rus istihbaratının operasyonundan kurtarıldığı iddia edildi.
40 BİN DOLAR VERİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ
Ukrayna Güvenlik Servisi, suikast emrini Rus özel kuvvetlerinin verdiğini ve bunun için 40 bin dolar ödendiğini açıkladı. Babçenko'ya suikast yapmayı planlayan kişilerin yakalandığı ifade edildi.
2 AYDIR PLANLANIYORMUŞ
Canlı yayına katılan Babçenko ise hakkındaki bilinçli yapılan ölüm haberler için üzgün olduğunu, kendisi için düzenlenen cinayet planını engellemek için Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) düzenlediği özel operasyona dahil edildiğini belirtti.
Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne hayatını kurtardıkları için teşekkür etti ve operasyonun 2 aydır planlandığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan'dan 24 Haziran Vaadi: Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet!
- Çin'de Sinir Krizi Geçiren Anne, 22 Aylık Bebeğinin Cinsel Organını Kesti
- Yaprak Dökümü Sürüyor! Ünlü Ekran Yüzü Serdar Cebe'nin Görevine Son Verildi
- İyi Parti'ye Geçtikten Sonra Chp'ye Dönen Milletvekilinden Sarsıcı İtiraf: Kurbanlık Koyun Gibi Gittik
- Abd, İran'a Karşı Yeni Yaptırım Kararı Aldı!
EKONOMİ HABERLERİ
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
- Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti
- Abd'den Dev Şirketlerin 66 Milyar Dolarlık Birleşmesine Şartlı Onay!
- İtalya'da Kriz Tırmandı, Avrupa Borsaları Dibe Çakıldı!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hawaii'de Lavlar Hızla Yaşam Alanlarına İlerliyor
- Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti
- Bahçesinde Bulduğu Kanatsız Arıyı Sahiplenip Aylarca Baktı
- Barda Oturan İngiliz, Alnındaki Dövme Yüzünden Çinlilerden Meydan Dayağı Yedi
- Dünyanın En Yaşlı İnsanı Sigarayı Bırakmaya Çalışıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar