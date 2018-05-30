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ÖLDÜRÜLDÜ DENİLEN GAZETECİ CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI!


Öldürüldü denilen gazeteci canlı yayında ortaya çıktı!
Tarih : 30 Mayıs 2018, 21:10
Puan Ver : Öldürüldü Denilen Gazeteci Canlı Yayında Ortaya Çıktı!(9/10)5

Dün Ukrayna'da Rus istihbaratı tarafından öldürüldüğü duyurulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin muhalifi Rus gazeteci Arkady Babçenko'nun 'ölmediği' ortaya çıktı. Babçenko, ölmediğini açıklayarak Kiev'de canlı yayına çıktı. Gazetecinin 'öldü' süsü verilerek Rus istihbaratının operasyonundan kurtarıldığı iddia edildi.

40 BİN DOLAR VERİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Ukrayna Güvenlik Servisi, suikast emrini Rus özel kuvvetlerinin verdiğini ve bunun için 40 bin dolar ödendiğini açıkladı. Babçenko'ya suikast yapmayı planlayan kişilerin yakalandığı ifade edildi.

2 AYDIR PLANLANIYORMUŞ

Canlı yayına katılan Babçenko ise hakkındaki bilinçli yapılan ölüm haberler için üzgün olduğunu, kendisi için düzenlenen cinayet planını engellemek için Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) düzenlediği özel operasyona dahil edildiğini belirtti.

Babçenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne hayatını kurtardıkları için teşekkür etti ve operasyonun 2 aydır planlandığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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