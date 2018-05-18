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Öldüğü Söylenen Suudi Prens Selman'ın Twitter'da Mısır Cumhurbaşkanı İle Fotoğrafı Paylaşıldı
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Öldüğü Söylenen Suudi Prens Selman'ın Twitter'da Mısır Cumhurbaşkanı ile Fotoğrafı Paylaşıldı

ÖLDÜĞÜ SÖYLENEN SUUDİ PRENS SELMAN'IN TWİTTER'DA MISIR CUMHURBAŞKANI İLE FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

İran basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "21 Nisan'daki darbe girişimi"nde öldürüldüğünü iddia etti. Veliaht Prens Selman'ın "ölmedim" pozunu ofis müdürü Bedr el-Asakir Twitter hesabından yayınladı.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Öldüğü Söylenen Suudi Prens Selman'ın Twitter'da Mısır Cumhurbaşkanı İle Fotoğrafı Paylaşıldı(5/10)1

İran basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "21 Nisan'daki darbe girişimi"nde öldürüldüğünü iddia etti. Veliaht Prens Selman'ın "ölmedim" pozunu ofis müdürü Bedr el-Asakir Twitter hesabından yayınladı. Veliaht Prens Selman Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna elini koyarak poz veriyor.

'ÖLDÜ' İDDİALARINA FOTOĞRAFLA YANIT VERDİ

Katar'a abluka uygulayan ülkelerin liderleri, birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde Kahire'de bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dostluk görüşmesi devam ediyor" ifadesini kullandı.

Ofis Müdürü Asakir'in Twitter hesabında yayınladığı fotoğrafta, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın ellerini Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin omzuna koyduğu ve yanlarında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid görülüyor.

KATAR HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNMADILAR

Katar'a abluka uygulayan ülkelerden de görüşmeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Asakir de görüşmenin ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair bilgi vermedi. Görüşmede Katar konusunun ele alınıp alınmadığı konusunda henüz bir bilgi yok ancak genelde söz konusu ülkelerin ikili görüşmelerinde Körfez kriziyle ilgili açıklamalarda bulunuluyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt de her iki tarafı birbirine yakınlaştırmak için ara buluculuk çabası harcasa da şimdiye kadar bu konuda bir gelişme olmadı.

"VELİAHT PRENS SELMAN ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

İran merkezli Keyhan gazetesi, 27 gündür görüntülenmeyen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Riyad'da 21 Nisan'daki darbe girişiminde öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

İran gazetesi, 29 Nisan'da Riyad'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Muhammed bin Selman ile fotoğrafının yayınlanmadığına da dikkat çekildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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