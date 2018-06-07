ÖLDÜ SANILIP MEZARLIĞA GÖTÜRÜLEN BEBEĞİ 112 KURTARDI
Gaziantep'te meydana gelen olayda, 6 aylıkken doğan Suriyeli bebeğin hayatını 112 Acil Servis Ekibi kurtardı. Erken doğumdan ötürü öldü sanılıp defnedilmek üzere mezarlığa götürülen bebeğin ölüm raporu hazırlandığı sırada yaşadığı fark edildi.
Gaziantep'te 112 Acil Servis ekibi, 6 aylıkken doğan ve ailesinin öldüğünü düşünerek defnetmek üzere mezarlığa götürdüğü bebeğin hayatını kurtardı. Ölüm raporu vermek üzere mezarlığa gelen ekipte yer alan sağlık görevlisinin yaşadığını fark etmesi üzerine hastanede tedavi altına alınan bebek hayata tutunmaya çalışıyor.
ERKEN DOĞDUĞU İÇİN ÖLDÜ SANILDI
Düztepe Mahallesi'nde yaşayan 6 aylık hamile Suriyeli Hila Alali, gece evinde erken doğum yaptı. Suriyeli aile, erken doğduğu için öldüğünü düşündükleri bebeği, sabah olmasını bekledikten sonra defnetmek üzere Yeşilkent Mezarlığı'na götürdü.
Mezarlık çalışanları evde doğan bebeğe ölüm raporu alınması için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Mezarlığa gelen Yeşilvadi 29 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna bağlı 112 Acil Servis ekibinde görevli paramedik Asena Mutlu, bebeği kucağına aldığında yaşadığını fark etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakıma alındı.
"BEBEĞİN VÜCUDU BUZ GİBİYDİ"
Paramedik Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hijyenik olmayan bir ortamda dünyaya gelen bebeğe, 6 saat boyunca evde tıbbi bir müdahale yapılmadığını söyledi.
Yaşadıklarını mucize olarak tanımlayan Mutlu, duygularını şöyle dile getirdi:
"Elime aldığımda bebeğin yaşadığını fark ettim. Hemen ambulansa aldık. Bebeğin vücudu buz gibiydi. Hemen ısıttım ve oksijen verdim. Erken doğan ve 6 saat bekletildikten sonra öldü diye mezarlığa getirilen bir bebeğin yaşadığını gördük. İlk başta içimiz burkuldu. Sonra hemen çocuğu alıp en yakın hastaneye götürdük. Doktorlar bebeğin yoğun bakıma alındığını söyledi. Büyük bir mutluluk yaşadık. Meslek hayatımın en mucizevi ve güzel olayına şahit oldum. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizginin ne kadar önemli olduğunu gördük."
BEBEĞE 'MUCİZE' ADI VERİLDİ
Acil tıp teknisyeni Talha Orhan ise mesleğinin en mutlu anlarından birini yaşadığını ifade etti.
Bebeğe "mucize" ismini verdiklerini aktaran Orhan, şunları kaydetti:
"Bu tür erken doğan bebeklerin yaşama şansı düşük oluyor genellikle. Hastane ortamında özel bakımlarla yaşamaları sağlanıyor. Bizim vakada da bebek zaten evde doğmuş, üstelik 6 saat bir köşede bekletilmiş. Yaşaması mucizeydi. Meslek hayatımda her türlü olay gördüm ama ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Bu nedenle 'mucize bebek' olarak adlandırdık."
Kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden bebeğin, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cin Çıkarıyorum Diyerek Dolandırıclık Yapan Sahte Hoca Yakalandı
- Sen Benim Her Şeyimsin Filminin Setindeki Ölüme 6 Yıl Hapis İstemi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Bakanlığın Birleştirileceğini Açıkladı
- 15 Dakika Aralıksız Çakan Şimşekler Gecenin Karanlığını Beyaza Boyadı
- Utanç Tablosu Rapora Yansıdı: Haftada 250 Çocuk Tecavüze Uğruyor!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çorba Olacaktı! Tencereden Çıkmaya Çalışan Kerevit Sıkışan Kolunu Koparıp Kaçtı
- Eski Sevgilisi İle Karşılaşan Genç, Önce Üniversiteli Kızı Sonra Kendini Vurdu
- Büyükbabasının Hayat Sigortasından 18 Bin Lira Çalıp Kız Arkadaşının Göğüs Silikonlarına Harcadı
- Abd'den Meme Kanseri Hastalarını Kemoterapiden Kurtaracak Buluş
- Brüksel'deki Hayat Kadınları Ölen Arkadaşları İçin Greve Gidiyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar