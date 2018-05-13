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Olaylı geçen Eurovision yarışmasının kazananı belli oldu

OLAYLI GEÇEN EUROVİSİON YARIŞMASININ KAZANANI BELLİ OLDU

Türkiye'nin puanlama da komşu ülkelerin oy verdiği için haksızlığa yol açtığı gerekçesiyle yarışmada yer almadığı 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsil eden Netta Barzilai birinci oldu.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 10:00
Puan Ver : Olaylı Geçen Eurovision Yarışmasının Kazananı Belli Oldu(5/10)1

Başkent Lizbon'daki Altice Arena'da düzenlenen finalde 26 ülke yarıştı. Halk ve jüri oylamasının ardından İsrailli Netta Barzilai, "Toy" adlı şarkısıyla 529 puan alarak birinciliği elde etti.

"ÇEŞİTLİLİĞİ DESTEKLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Böylece İsrail yarışmada dördüncü kez birinci olurken, Netta Barzilai ilk açıklamasında "Çok mutluyum, çeşitliliği desteklediğiniz için teşekkür ederim." dedi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin temsilcisi Eleni Foureira "Fuego" isimli şarkısıyla 436 puan alarak ikinciliği, Avusturya temsilcisi Cesar Sampson ise "Nobody But You" isimli şarkısıyla 342 puan alarak üçüncülüğü elde etti.

"BİRDEN SAHNEYE ÇIKARAK MİKROFONUNU ALDI"

Şarkıların seslendirilmesinin ardından geçen yılın galibi 28 yaşındaki Portekizli Salvador Sobral, 75 yaşındaki Brezilyalı Caetano Veloso'yla birlikte sahne aldı. Birleşik Krallık temsilcisi SuRie'nin performansı sırasında bir protestocu sahneye çıkarak şarkıcının elinden mikrofonu aldı. Güvenlik güçleri, protestocuya müdahale ederken SuRie, şarkısını seslendirmeyi sürdürdü. Yayıncı kuruluş, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında ekrana izleyiciler arasında yer alan İngilizleri getirdi.

200 MİLYON KİŞİ TELEVİZYONDAN TAKİP ETTİ

10 binden fazla kişinin arenada izlediği yarışma finalini, dünya çapında da yaklaşık 200 milyon kişinin de televizyonlarından takip ettiği değerlendiriliyor. Yarışmaya Avrupa dışından İsrail'in yanı sıra Avustralya da katıldı.

TÜRKİYE YER ALMADI

Türkiye ise, komşu ülkelerin birbirlerine oy verdiği, bunun da puanlamada haksızlığa yol açtığı gerekçesiyle yarışmada yer almıyor. Türkiye, en son 2012'de Can Bonomo ile yarışmaya katılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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