Sosyal medyada bir Facebook grubun ortaya çıkartılan olay sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu. Paylaşımda bir okul müdürünün, öldüğünü sandığı engelli ve kanser hastası kadının evini yağmaladığı iddia edildi.

Sosyal medyada bir Facebook grubunda paylaşılan mesaj, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu. Paylaşımda bir okul müdürünün, öldüğü sandığı engelli ve kanser hastası kadının evinin bahçesindeki inşaat malzemelerini çalarak kendisine bağ evi yaptığı iddia edildi. Didim'de yaşandığı iddia edilen olayı anlatan N.B 'Ölüm kalım savaşı ölüm kalım mücadelesi verdiğim sırada beni öldü diye duyup, Didim ilçesinde olan evime ağır zararlar vererek yaşanmaz hale soktu' ifadelerini kullandı.

İNŞAAT MALZEMELERİNİ ÇALARAK BAĞ EVİ YAPMIŞ

2016 yılında yaşanan hırsızlık olayı olay öncesi okul müdürü olduğu belirtilen A.K'yi hiçbir şekilde tanımadığını ifade eden N.B, "A.K isimli şahıs benim çeşitli inşaat malzemelerimi çalarak evimin yanındaki kendi bahçelerine bağ evi inşa etmişler ve içini de benim eşyalarımla döşemişler' ifadelerini kullandı.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI'NIN DAVAYA MÜDAHİL OLMASINI İSTİYORUM



Yaşadığı olay sonra çok üzülen ve A.K'yi BİMER'e şikayet ettiğini belirten N.B ' Engelli bir kanser hastası olarak yaşanan olay beni çok üzdü. Evimi yağmalayan A.K'yi mahkemeye ve BİMER'e şikayet ettim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da davaya müdahil olmasını istiyorum' şeklinde konuştu

Kaynak: haberinburada