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Oktay Vural MHP'ye Veda Etti, İYİ Parti'ye Sinyali Verdi

OKTAY VURAL MHP'YE VEDA ETTİ, İYİ PARTİ'YE SİNYALİ VERDİ

MHP'nin milletvekili listelerinde yer vermediği tecrübeli siyasetçi Oktay Vural, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında partisine veda ederken "Siyasi mücadelem devam edecek" dedi.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 16:30
Puan Ver : Oktay Vural Mhp'ye Veda Etti, İyi Parti'ye Sinyali Verdi(9/10)5

MHP'nin milletvekili listesine koymadığı Oktay Vural suskunluğunu bozdu.

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yeni bir siyasi sürecin yeni bir safhasına geldiğini belirterek, bugüne kadar gelen dönemde, MHP milletvekili, genel başkan yardımcısı, bakan ve grup başkanvekili olarak sorumluluk ve görevler üstlendiğini anımsattı.

"ONUR VE HAYSİYET VAZGEÇİLMEZİM"

Vural, "Davamı ve partimi layıkıyla temsil ve daim yüksek hedeflere ulaştırma ülküsü ve inancıyla görevlerimi yerine getirirken büyük Türk milletinin değer, menfaat ve ihtiyaçları, milliyetçi-ülkücü hareketin, kutlu davamızın ülküleri ve uhdemdeki görevin onur ve haysiyeti her zaman için vazgeçilmez rehberim olmuştur" diye konuştu.

MHP İzmir Milletvekili Vural, şöyle devam etti:

"Partimin bana verdiği her emanete sahip çıkarak, birliği, adaleti, hukuku, milli egemenliği, hürriyeti, bütünlüğü, huzuru, kardeşliği hülasa ülkümü dile getirdim. Teröre, darbeye, kumpasa, hukuksuzluğa, bölücülüğe, yolsuzluğa karşı durdum, doğruyu, hakkı, haklıyı savundum, haksızlık karşısında susmadım, her kesimden vatandaşın derdine derman arayışına tercüman oldum. Partimizin ve siyasi mücadelemizin daima bir umut olduğuna inandım, bunu yüksek bir kararlılık ve inançla ifade ettim. MHP'yi ve ülkücü-milliyetçi kadroları temsil ve milletin iradesiyle iktidara taşıma sorumluluğunu hep hissettim.

MHP İzmir Milletvekili olarak görevimi yürütürken aldanmadım, aldatmadım, eğilmedim, bükülmedim, kin ve nefret gütmedim, şahsi veya nefsi davranmadım, yalan, iftira, dedikodu ve fitnelerden yılmadım, makama halel getirmedim. Sözümü ve mücadelemi yüksek tuttum. Gören gözler ve duyan kulaklar şahit oldu."

Oktay Vural Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Bu çerçevede mücadelesini ve hizmetini her türlü beklenti, ikbal, makam ve mevki arayışı dışında sadece davasına sorumluluk duyarak, 27. Dönem MHP İzmir Milletvekili olarak devam ettirmek için adaylık başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Vural, "Bu safhada ilan edilen tercih ve takdir sonucunda milletvekilliği görev ve temsilim sona ermiştir. Böylece şuur, şeref ve gururla üstlendiğim MHP milletvekili emanetini bırakmış bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

"ARTIK MİLLETİN SİNESİNDEYİM"

Merhum Alparslan Türkeş'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, kendisini destekleyenlere, yakın çalışma arkadaşlarına, ailesine ve vatandaşlara teşekkür eden Vural, yeni süreçte TBMM'de güçlü temsil yolunda partisi MHP'ye ve 27. Dönem MHP milletvekili adaylarına başarılar diledi.

Milletvekilliğinin, siyasi mücadelenin ne başlangıcı ne de sonu olduğunu dile getiren Vural, şunları söyledi:

"Dediler ki 'Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur.' 'Sükutun da bir sesi vardır.' dedim. Dava arkadaşlarımın ve milletimin her ortamda gösterdikleri sevgi ve saygı, gönüllerinde samimi ve güvenli bir yerim olduğunu hissettiriyor. Onlara şükran borçluyum. Onların gönülleri olmasaydı gözleri beni göremezdi. Temiz kalpli insanların hepsi gönüllerinde edindiğim yerime daima sahip çıktığımdan emin olsun. Emaneti gönüllerine teslim ediyorum. Artık milletin sinesindeyim.

Gönüller yapmaya devam edeceğim. Gönülden de göze yol vardır. 'Niyet hayır, akıbet hayrolsun'. Siyasi mücadelem, bilgi, fikir ve tecrübelerimi aktif olarak sunma gayretim ve arayışım devam edecektir."

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Kaynak: haberinburada



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