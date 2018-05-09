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Okay Yokuşlu'nun menajeri transfer dedikodularına son noktayı koydu!

OKAY YOKUŞLU'NUN MENAJERİ TRANSFER DEDİKODULARINA SON NOKTAYI KOYDU!

Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, son günlerde adı transfer dedikodularına, "Bizim dışımızda gelişen görüşmelerin içeri gerçek dışıdır" dedi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 01:00
Puan Ver : Okay Yokuşlu'nun Menajeri Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu!(10/10)6

Avrupa Kupaları iddiasını sürdüren fakat geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya evinde 5-2 mağlup olan Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun adı sık sık transfer dedikodularıyla gündeme geliyor.

TRABZONSPOR TEDİRGİN

Trabzonspor'da son dönemin parlayan yıldızı olan genç futbolcu Okay Yokuşlu Avrupa ekiplerinin dikkatini çekerken sözleşmesinde "7,5 milyon euroya serbest kalır maddesi", Bordo-Mavili camiada bir tedirginlik oluşturdu.

Gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesinde olduğu bilinen Okay'ın, Fırtına'daki geleceği merak edilirken, genç futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, konu ile ilgili twitter hesabından açıklama yaptı.

Altıparmak'ın açıklaması şu şekilde:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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