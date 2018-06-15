Trabzonspor'dan İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan Okay Yokuşlu, sosyal medya hesabından bordo-mavili taraftara veda etti.

Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, İspanya LaLiga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer oldu. Başarılı orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu sosyal medya hesabı İnstagram'dan bordo mavili takıma veda etti.

OLCAY ŞAHAN'DAN OLCAY PAYLAŞIMI

Öte yandan Bordo mavili takımın başarılı oyuncusu Olcay Şahan'da Okay Yokşlu'ya veda paylaşımında bulundu. Olcay Şahan paylaştığı resimde "Hem Trabzonspor'u hem ülkemizi İspanya'da çok güzel temsil edeceğinden süphemiz yok. Yolun açık olsun kardeşim!" ifadelerini kullandı.

İŞTE OKAY YOKUŞLU'NUN DUYGU YÜKLÜ VEDA MESAJI:

Kaynak: haberinburada