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OKAY YOKUŞLU TRANSFERİ RESMEN AÇIKLANDI!


Okay Yokuşlu transferi resmen açıklandı!
Tarih : 15 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : Okay Yokuşlu Transferi Resmen Açıklandı!(5/10)1

Milli futbolcu Emre Mor'un da forma giydiği La Liga takımı Celta Vigo, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'yla 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Trabzonspor'un Okay'ın satışından elde edeceği bonservis gelirinin ise tam 6 milyon euro olduğu kaydedildi.

2015'TE KAYSERİSPOR'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Kayserispor'dan 2015 yazında Karadeniz temsilcisinin yolunu tutan yıldız oyuncu, üç sezondur Bordo Mavili formayı terletiyordu.

Okay, bu transferle Emre Mor'dan sonra Celta'da forma giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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