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Oğuzhan Özyakup'a sürpriz talip

OĞUZHAN ÖZYAKUP'A SÜRPRİZ TALİP

Rus Sport1 kanalı, gelecek yıl Şampiyonlar Liginde iddialı bir kadro kurmak isteyen Rus ekibi Lokomotiv Moskona'nın Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Oğuzhan Özyakup'a Sürpriz Talip(8/10)4

Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup ile ilgili dün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istediği iddia edildi. İddiayı ortaya atan ise Rus kanalı Sport 1. Ozzy'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor.

ÇİFTE DARBE ÇOK AĞIR OLUR

Beşiktaş Yönetimi sürekli olarak "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık" dese de ortada resmi bir imza yok. Talisca'da da belirsizlik yaşayan Beşiktaş, bir darbe de Oğuzhan'dan yaşamak istemiyor.

FERNANDES'İ DE ALMIŞLARDI

Bilindiği gibi Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes'i de bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katmıştı. Rus temsilcisinin transfer listesinde Bernard, Badelj ve Ferreyra gibi isimler bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Oğuzhan  Özyakup  A  Sürpriz  Talip    haber

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