OĞUZHAN ÖZYAKUP'A SÜRPRİZ TALİP
Rus Sport1 kanalı, gelecek yıl Şampiyonlar Liginde iddialı bir kadro kurmak isteyen Rus ekibi Lokomotiv Moskona'nın Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak istediğini iddia etti.
Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup ile ilgili dün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istediği iddia edildi. İddiayı ortaya atan ise Rus kanalı Sport 1. Ozzy'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor.
ÇİFTE DARBE ÇOK AĞIR OLUR
Beşiktaş Yönetimi sürekli olarak "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık" dese de ortada resmi bir imza yok. Talisca'da da belirsizlik yaşayan Beşiktaş, bir darbe de Oğuzhan'dan yaşamak istemiyor.
FERNANDES'İ DE ALMIŞLARDI
Bilindiği gibi Lokomotiv Moskova, Manuel Fernandes'i de bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katmıştı. Rus temsilcisinin transfer listesinde Bernard, Badelj ve Ferreyra gibi isimler bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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