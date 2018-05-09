Meteoroloji Uzmanından Korkutan Uyarı: Alışın!
Fenerbahçe Doğuş'un Şampiyonluk Yolundaki Maçları Şifresiz Kanalda
Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!

Oğuzhan için ezeli rakip devreye girdi

OĞUZHAN İÇİN EZELİ RAKİP DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe, sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup için girişimlere başladı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Oğuzhan İçin Ezeli Rakip Devreye Girdi(7/10)3

Beşiktaş'la haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.

Sporx TV'de yayınlanan programda konuşan Sarıdağ, sürpriz gelişmeyi şu ifadelerle açıkladı;

"FENERBAHÇE TEMAS KURMAYA ÇALIŞIYOR"

"Fenerbahçe, Oğuzhan ile çok yakın temas kurmaya çalışıyor dolaylı olarak, ailesiyle. Oğuzhan şu anda 'Beşiktaş'tan gitmem' diyor, Avrupa'yı öncelik tutuyor. Beşiktaş yönetiminin vereceği ücret önemli."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Oğuzhan  İçin  Ezeli  Rakip  Devreye  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER